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WSL
team-logoBrighton & Hove Albion Women
Broadfield Stadium
team-logoLiverpool FC Women
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Saksikan Brighton & Hove Albion Women vs. Liverpool FC Women secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui live streaming?

Brighton & Hove Albion Women vs Liverpool FC Women
Brighton & Hove Albion Women
Liverpool FC Women
WSL

Panduan lengkap cara menyaksikan Brighton & Hove Albion Women vs Liverpool FC Women secara langsung dalam pertandingan WSL hari ini.

Cara menyaksikan Brighton & Hove Albion Women vs Liverpool FC Women menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

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WSL - Pekan 10
Broadfield Stadium

Brighton & Hove Albion Women menjamu Liverpool FC Women di Stadion Broadfield, Crawley, dalam pertandingan WSL yang berdampak pada posisi kedua klub di klasemen.

Brighton asuhan Arturo Ruiz datang dengan performa yang naik turun, setelah memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka di WSL adalah kekalahan 2-1 dari Tottenham Hotspur Women, meski mereka bangkit dengan kemenangan 3-1 atas Watford di Piala WSL pada tengah pekan.

Liverpool datang dalam tekanan. Tim asuhan Gareth Taylor kesulitan tampil konsisten dalam beberapa pekan terakhir, dengan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Dalam rentetan itu, mereka menelan kekalahan telak 4-1 dari West Ham United di WSL, lalu tak lama kemudian kalah 1-2 dari Arsenal Women di liga.

Brighton berada di peringkat ketujuh klasemen WSL, sementara Liverpool di posisi ke-12. Selisih posisi di klasemen membuat pertandingan ini memiliki tingkat urgensi yang berbeda bagi masing-masing tim.

Rekor pertemuan kedua klub cukup ketat, dengan laga-laga terbaru di berbagai kompetisi menghasilkan skor yang tipis. Kedua tim tidak boleh meremehkan lawannya.

Simak informasi selengkapnya tentang cara menyaksikan pertandingan WSL ini secara langsung.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Brighton & Hove Albion Women vs Liverpool FC Women

Manajer

  • A. Ruiz

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