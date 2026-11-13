Cara menyaksikan Brighton & Hove Albion Women vs Liverpool FC Women menggunakan VPN

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Pratinjau pertandingan

WSL - Pekan 10 14 Nov 2026 - 12.15 Broadfield Stadium

Brighton & Hove Albion Women menjamu Liverpool FC Women di Stadion Broadfield, Crawley, dalam pertandingan WSL yang berdampak pada posisi kedua klub di klasemen.

Brighton asuhan Arturo Ruiz datang dengan performa yang naik turun, setelah memenangi tiga dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka di WSL adalah kekalahan 2-1 dari Tottenham Hotspur Women, meski mereka bangkit dengan kemenangan 3-1 atas Watford di Piala WSL pada tengah pekan.

Liverpool datang dalam tekanan. Tim asuhan Gareth Taylor kesulitan tampil konsisten dalam beberapa pekan terakhir, dengan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Dalam rentetan itu, mereka menelan kekalahan telak 4-1 dari West Ham United di WSL, lalu tak lama kemudian kalah 1-2 dari Arsenal Women di liga.

Brighton berada di peringkat ketujuh klasemen WSL, sementara Liverpool di posisi ke-12. Selisih posisi di klasemen membuat pertandingan ini memiliki tingkat urgensi yang berbeda bagi masing-masing tim.

Rekor pertemuan kedua klub cukup ketat, dengan laga-laga terbaru di berbagai kompetisi menghasilkan skor yang tipis. Kedua tim tidak boleh meremehkan lawannya.

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