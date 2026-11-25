Cara menyaksikan Brighton & Hove Albion vs Universitatea Craiova dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 12.45 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion menjamu Universitatea Craiova dalam laga Liga Konferensi di American Express Community Stadium. Pertandingan fase liga ini membawa sepak bola Eropa kembali ke pesisir selatan.

Tim asuhan Fabian Hurzeler datang setelah mengalami kekalahan menyakitkan di kompetisi domestik. Brighton kalah 2-0 di kandang Hull City pada Minggu, dengan Oli McBurnie mencetak dua gol pada masa tambahan waktu setelah Costinha diusir akibat menerima kartu kuning kedua.

Sebelum dua gol pada menit-menit akhir itu, Brighton menciptakan sejumlah peluang tetapi gagal menaklukkan kiper Hull, Konstantinos Tzolakis. Hurzeler mengatakan seusai pertandingan bahwa para pemainnya terburu-buru dan kurang sabar. Ia juga menegaskan timnya harus bekerja lebih keras daripada lawan.

Sebelum kekalahan itu, Brighton meraih dua kemenangan beruntun di Liga Primer atas Manchester City dan Brentford. Mereka juga mengalahkan Getafe di kompetisi ini pada 5 November dan menempati posisi kelima klasemen Liga Konferensi.

Craiova datang ke Inggris dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Filipe Coelho menang telak 6-2 di kandang UTA Arad dalam laga Superliga Rumania pada Minggu, setelah sebelumnya menang 2-0 atas Egnatia di Liga Konferensi pada awal bulan ini.

Tim asal Rumania itu berada di posisi kedelapan klasemen kompetisi Eropa tersebut, sehingga jarak kedua tim tidak besar. Keduanya ingin membangun momentum di kompetisi ini.

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