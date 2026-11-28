Cara menonton Brighton & Hove Albion vs Newcastle United dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin memberlakukan pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server pilihan untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server pilihan untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk dan temukan siaran langsung. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 12 29 Nov 2026 - 09.05 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion menjamu Newcastle United dalam laga Liga Primer pada Minggu di American Express Community Stadium. Tuan rumah menempati posisi kedua klasemen, sementara Newcastle berada di posisi ke-13.

Tim Fabian Hurzeler datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang di Liga Konferensi pada tengah pekan. Brighton, yang melakukan banyak rotasi pemain, mengalahkan Universitatea Craiova 4-0. Ibrahim Osman mencetak dua gol dan menyumbang satu assist.

Hasil itu menjadi respons atas kekalahan 2-0 dari Hull City akhir pekan lalu. Kekalahan tersebut mengakhiri rentetan kemenangan di Liga Primer atas Manchester City dan Brentford.

Newcastle bertandang ke pesisir selatan tanpa kemenangan dalam empat laga liga terakhir. Mereka bermain imbang 2-2 dengan Arsenal pada pertandingan sebelumnya, tetapi kiper Lukas Hornicek harus mengevaluasi gol penyama kedudukan Noni Madueke, pengganti Bukayo Saka, melalui tembakan yang menyentuh bagian atas sarung tangannya.

Hornicek mendapat sorotan setelah melakukan kesalahan saat menghadapi Coventry, Everton, dan Arsenal. Tim Matthias Jaissle menginginkan penampilan yang lebih solid di lini belakang.

Brighton memenangi tiga dari lima pertemuan terakhir kedua tim, meski Newcastle menang 3-1 dalam pertemuan terbaru pada Mei. Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang pertandingan ini, termasuk informasi siaran, kabar tim, dan performa kedua tim.

Informasi siaran resmi untuk pertandingan ini belum tersedia. Detail saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

Kabar tim dan skuad