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Premier League
team-logoBrighton & Hove Albion
The American Express Community Stadium
team-logoBrentford
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Saksikan Brighton & Hove Albion vs Brentford secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan melalui live streaming?

Brighton & Hove Albion vs Brentford
Brighton & Hove Albion
Brentford
Premier League

Panduan lengkap cara menonton pertandingan Brighton & Hove Albion vs Brentford di Liga Primer Inggris secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Premier League - Pekan 10
The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion menjamu Brentford di American Express Community Stadium dalam laga Liga Primer yang penting bagi kedua klub pada tahap musim ini.

Tim asuhan Fabian Hürzeler datang dalam kondisi bagus setelah menang 1-0 di kandang Getafe dalam ajang Liga Konferensi pada Kamis, dengan kemenangan itu menjadi laga kelima beruntun mereka tanpa kebobolan di kompetisi tersebut. Brighton terus membangun momentum di berbagai ajang dan saat ini menempati posisi ketiga klasemen Liga Primer.

Malick Yalcouyé menjadi penentu kemenangan di Spanyol lewat sundulan pada menit ke-64, yang menambah koleksi golnya musim ini menjadi empat. Brighton menguasai 61 persen penguasaan bola saat menghadapi blok pertahanan rendah Getafe yang sulit ditembus. Hürzeler memuji kekuatan mental skuadnya dalam meraih kemenangan pada malam pertandingan Eropa yang berat itu.

Brentford datang ke Amex di posisi ketujuh. Tim asuhan Keith Andrews menunjukkan performa yang tidak konsisten, tetapi sesekali mengesankan di liga. Brentford mengalahkan Nottingham Forest 2-0 dalam laga Liga Primer terakhir mereka dan akan mengincar hasil positif melawan Brighton, yang mungkin masih merasakan kelelahan setelah bertandang ke Madrid pada Kamis.

Andrews memiliki skuad yang stabil untuk diturunkan, meski bursa transfer Januari Brentford sudah menjadi sorotan. Klub tersebut telah menegaskan bahwa bek kiri El Hadji Malick Diouf tidak akan pergi pada bursa transfer musim dingin meskipun ada laporan ketertarikan dari Chelsea dan Liverpool. Sikap itu menegaskan ambisi klub yang bermarkas di Gtech Community Stadium tersebut.

Simak semua informasi yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Brighton vs Brentford secara langsung, termasuk rincian saluran TV, informasi streaming langsung, dan waktu kick-off.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Brighton & Hove Albion vs Brentford

4-2-3-1
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Formasi
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Brentford
BRE
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliCostinhaCostinhaP. GrossP. GrossD. GomezD. GomezC. AndresC. AndresY. AyariY. AyariM. De CuyperM. De CuyperC. KostoulasC. KostoulasC. KelleherC. KelleherS. van den BergS. van den BergK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterM. KayodeM. KayodeK. AjerK. AjerV. JaneltV. JaneltD. OuattaraD. OuattaraM. SangareM. SangareY. YarmoliukY. YarmoliukK. SchadeK. SchadeI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
Brighton & Hove Albion

Susunan Pemain Utama

Brentford

Manajer

  • F. Hurzeler
  • K. Andrews

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