Cara menonton Brighton & Hove Albion vs Brentford dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion menjamu Brentford di American Express Community Stadium dalam laga Liga Primer yang penting bagi kedua klub pada tahap musim ini.

Tim asuhan Fabian Hürzeler datang dalam kondisi bagus setelah menang 1-0 di kandang Getafe dalam ajang Liga Konferensi pada Kamis, dengan kemenangan itu menjadi laga kelima beruntun mereka tanpa kebobolan di kompetisi tersebut. Brighton terus membangun momentum di berbagai ajang dan saat ini menempati posisi ketiga klasemen Liga Primer.

Malick Yalcouyé menjadi penentu kemenangan di Spanyol lewat sundulan pada menit ke-64, yang menambah koleksi golnya musim ini menjadi empat. Brighton menguasai 61 persen penguasaan bola saat menghadapi blok pertahanan rendah Getafe yang sulit ditembus. Hürzeler memuji kekuatan mental skuadnya dalam meraih kemenangan pada malam pertandingan Eropa yang berat itu.

Brentford datang ke Amex di posisi ketujuh. Tim asuhan Keith Andrews menunjukkan performa yang tidak konsisten, tetapi sesekali mengesankan di liga. Brentford mengalahkan Nottingham Forest 2-0 dalam laga Liga Primer terakhir mereka dan akan mengincar hasil positif melawan Brighton, yang mungkin masih merasakan kelelahan setelah bertandang ke Madrid pada Kamis.

Andrews memiliki skuad yang stabil untuk diturunkan, meski bursa transfer Januari Brentford sudah menjadi sorotan. Klub tersebut telah menegaskan bahwa bek kiri El Hadji Malick Diouf tidak akan pergi pada bursa transfer musim dingin meskipun ada laporan ketertarikan dari Chelsea dan Liverpool. Sikap itu menegaskan ambisi klub yang bermarkas di Gtech Community Stadium tersebut.

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