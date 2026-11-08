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Premier League
team-logoBrighton & Hove Albion
The American Express Community Stadium
team-logoBrentford
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Saksikan Brighton & Hove Albion vs Brentford secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan di TV dan melalui layanan streaming langsung?

Brighton & Hove Albion vs Brentford
Brighton & Hove Albion
Brentford
Premier League

Panduan lengkap cara menonton pertandingan Brighton & Hove Albion vs Brentford di Liga Primer Inggris secara langsung hari ini.

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Pratinjau Pertandingan

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Premier League - Pekan 10
The American Express Community Stadium

Susunan Pemain Brighton & Hove Albion vs Brentford

4-2-3-1
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Formasi
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
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Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
Brighton & Hove Albion

Susunan Pemain Utama

Brentford

Pemain Pengganti

Manajer

  • F. Hurzeler
  • K. Andrews

Brighton & Hove Albion menjamu Brentford di American Express Community Stadium dalam laga Premier League yang penting bagi kedua klub pada tahap musim ini.

Tim asuhan Fabian Hürzeler datang dalam kondisi bagus setelah meraih kemenangan meyakinkan 1-0 di markas Getafe dalam Conference League pada Kamis, sekaligus mencatatkan laga kelima berturut-turut tanpa kebobolan di kompetisi tersebut. Brighton terus membangun momentum di berbagai ajang dan saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Premier League.

Malick Yalcouyé menjadi penentu kemenangan di Spanyol lewat sundulan pada menit ke-64, yang membuat koleksi golnya musim ini bertambah menjadi empat. Brighton menguasai 61 persen penguasaan bola saat menghadapi pertahanan rapat Getafe, sementara Hürzeler memuji kekuatan mental skuadnya dalam mengamankan hasil pada laga Eropa yang berat itu.

Brentford datang ke Amex di peringkat ketujuh. Tim asuhan Keith Andrews menunjukkan performa yang tidak konsisten, tetapi sesekali impresif di liga. Brentford mengalahkan Nottingham Forest 2-0 dalam laga Premier League terakhirnya dan akan mengincar hasil positif melawan Brighton, yang mungkin masih merasakan kelelahan akibat perjalanan ke Madrid pada Kamis.

Andrews memiliki skuad yang sudah cukup mapan untuk dimainkan, meski bursa transfer Januari Brentford mulai menjadi sorotan. Klub tersebut telah menegaskan bahwa bek kiri El Hadji Malick Diouf tidak akan hengkang pada bursa transfer musim dingin meskipun dilaporkan diminati Chelsea dan Liverpool. Sikap itu menunjukkan ambisi di Gtech Community Stadium.

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