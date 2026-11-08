Cara Menonton Brighton & Hove Albion vs Brentford dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin memberlakukan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Masuk dan temukan siarannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau Pertandingan

Premier League - Pekan 10 8 Nov 2026 - 09.00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion menjamu Brentford di American Express Community Stadium dalam laga Premier League yang penting bagi kedua klub pada tahap musim ini.

Tim asuhan Fabian Hürzeler datang dalam kondisi bagus setelah meraih kemenangan meyakinkan 1-0 di markas Getafe dalam Conference League pada Kamis, sekaligus mencatatkan laga kelima berturut-turut tanpa kebobolan di kompetisi tersebut. Brighton terus membangun momentum di berbagai ajang dan saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Premier League.

Malick Yalcouyé menjadi penentu kemenangan di Spanyol lewat sundulan pada menit ke-64, yang membuat koleksi golnya musim ini bertambah menjadi empat. Brighton menguasai 61 persen penguasaan bola saat menghadapi pertahanan rapat Getafe, sementara Hürzeler memuji kekuatan mental skuadnya dalam mengamankan hasil pada laga Eropa yang berat itu.

Brentford datang ke Amex di peringkat ketujuh. Tim asuhan Keith Andrews menunjukkan performa yang tidak konsisten, tetapi sesekali impresif di liga. Brentford mengalahkan Nottingham Forest 2-0 dalam laga Premier League terakhirnya dan akan mengincar hasil positif melawan Brighton, yang mungkin masih merasakan kelelahan akibat perjalanan ke Madrid pada Kamis.

Andrews memiliki skuad yang sudah cukup mapan untuk dimainkan, meski bursa transfer Januari Brentford mulai menjadi sorotan. Klub tersebut telah menegaskan bahwa bek kiri El Hadji Malick Diouf tidak akan hengkang pada bursa transfer musim dingin meskipun dilaporkan diminati Chelsea dan Liverpool. Sikap itu menunjukkan ambisi di Gtech Community Stadium.