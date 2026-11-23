Cara menonton Brasil U-17 vs Tanzania U-17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 2 24 Nov 2026 - 10.00

Brasil U-17 menghadapi Tanzania U-17 dalam pertandingan Grup I Piala Dunia U-17. Stadion dan kota penyelenggara belum dikonfirmasi.

Brasil datang dengan kondisi bagus. Mereka mengalahkan Irlandia U-17 2-1 pada 21 November dan memuncaki grup.

Hasil itu memberi wakil Amerika Selatan tersebut modal dan posisi untuk mengendalikan klasemen. Bagi tim dengan reputasi seperti mereka, penampilan yang kurang meyakinkan akan mengecewakan.

Tanzania U-17 datang setelah bermain imbang 2-2 melawan Kosta Rika U-17 pada hari yang sama. Itu merupakan pertandingan terakhir mereka di kompetisi ini.

Tambahan satu poin itu menempatkan mereka di posisi ketiga Grup I. Mereka ingin meraih hasil melawan pemuncak grup untuk naik di klasemen.

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