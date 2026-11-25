Cara menonton Braga vs KuPS dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Jaringan Privat Virtual (VPN) dapat membantu.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk dan temukan siaran. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 15.00 Estadio Municipal de Braga

Braga menjamu KuPS di Estadio Municipal de Braga dalam pertandingan fase liga Conference League.

Tim asal Portugal itu datang dengan performa bagus di kompetisi domestik. Dalam laga terakhir, tim asuhan Franclim Carvalho menang 2-0 di markas Vitoria de Guimaraes pada ajang Piala Portugal.

Sebelumnya, Braga menang 1-0 dalam laga liga di markas Rio Ave dan mengalahkan Famalicao 3-0. Di Eropa, Braga bermain imbang tanpa gol melawan AGF pada awal November.

KuPS datang ke Portugal dengan performa yang jauh lebih buruk. Tim asuhan Miika Nuutinen gagal menang dalam lima pertandingan terakhir, dengan kekalahan 2-0 dari FC Inter Turku di Veikkausliga sebagai hasil teranyar mereka.

Meski demikian, klub asal Finlandia itu menunjukkan ketangguhan di Eropa. Mereka bermain imbang 0-0 melawan Gent di Conference League pada malam yang sama ketika Braga ditahan AGF.

Klasemen mencerminkan jarak antara kedua tim. Braga berada di posisi ke-17 klasemen Conference League, sementara KuPS menempati posisi ke-33.

Berikut informasi yang tersedia tentang cara mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai siaran Braga vs KuPS saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

Kabar tim dan skuad