Borac Banja Luka vs Atalanta akan disiarkan di Italia melalui Sky Sport dan NOW. Berikut saluran TV dan pilihan streaming langsung yang tersedia untuk menyaksikan pertandingan ini.

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan lebih aman, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

Pilih penyedia layanan VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Buka situs web atau aplikasi streaming resmi penyiar olahraga yang memegang hak siar. Masuk dan temukan siarannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 15.00 Banja Luka Stadium

Borac Banja Luka menjamu Atalanta di Banja Luka Stadium, di kota Banja Luka, Bosnia, dalam ajang Conference League. Bagi tim Maurizio Sarri, ini merupakan laga tandang di kompetisi Eropa yang berlangsung di stadion yang sulit ditaklukkan.

Atalanta baru saja bermain imbang 4-4 melawan Inter pada Minggu, 22 November. Dalam pertandingan delapan gol itu, mereka bangkit setelah tertinggal 2-0, 3-1, dan 4-2. Gol penyeimbang tercipta lewat penalti Kessie pada akhir laga, setelah De Ketelaere mencetak dua gol. Di liga, tim Sarri berada di posisi ke-12.

Borac ditangani pelatih berbeda, Vinko Marinovic, dan sedang tampil sangat baik di kompetisi domestik. Pada Sabtu, 21 November, mereka mengalahkan Zeljeznicar 4-0 di Premier League, kemenangan keempat dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Di Eropa, catatan tim Bosnia itu tidak sebaik di kompetisi domestik. Pada pertandingan Conference League terakhir, Borac kalah 2-0 dari Mjaellby dan menempati posisi ke-21 di klasemen.

Atalanta berada di posisi ke-16 pada klasemen yang sama, sehingga kedua tim hanya terpaut beberapa poin. Setiap hasil penting dalam fase liga dengan satu klasemen bersama, ketika posisi tetap menentukan hingga pertandingan terakhir.

Atalanta juga bermain imbang 1-1 melawan Kairat Almaty pada laga Eropa terakhir mereka. Kemenangan di Bosnia akan memberi mereka sedikit ruang bernapas setelah penurunan performa pada awal November.

Berikut seluruh informasi mengenai saluran TV dan streaming langsung untuk mengikuti pertandingan ini.

Kabar tim

Untuk Borac Banja Luka, yang dilatih Vinko Marinovic, informasi mengenai perkiraan susunan pemain, cedera, dan skorsing saat ini belum tersedia. Begitu pula dengan Atalanta asuhan Maurizio Sarri: belum ada informasi mengenai pemain yang absen ataupun susunan pemain resmi. Informasi terbaru akan ditambahkan menjelang kick-off.

Performa terkini

Borac Banja Luka meraih empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, tanpa hasil imbang. Hasil terakhir mereka adalah kemenangan 4-0 di kandang Zeljeznicar dalam ajang Premier League, setelah menang 4-1 atas Radnik Bijeljina. Satu-satunya kekalahan adalah hasil 2-0 dari Mjaellby di Conference League. Secara keseluruhan, tim Bosnia itu mencetak 12 gol dan kebobolan lima, dengan kemenangan 2-0 dan 4-2 di Zenica di antaranya.

Atalanta mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Laga terakhir mereka berakhir 4-4 melawan Inter di Serie A, didahului hasil 1-0 di Monza dan imbang 1-1 melawan Kairat Almaty di Conference League. Di antara hasil-hasil itu, mereka kalah 3-0 di kandang dari Parma, sementara hasil 2-2 melawan Fiorentina melengkapi rangkaian tersebut. Atalanta mencetak delapan gol dan kebobolan 10.

Rekor pertemuan

Data yang tersedia tidak memuat pertemuan sebelumnya antara Borac Banja Luka dan Atalanta, sehingga rekor pertemuan langsung kedua tim tidak dapat disebutkan.

Klasemen

Di klasemen Conference League, Borac Banja Luka menempati posisi ke-21, sementara Atalanta berada di posisi ke-16.