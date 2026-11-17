Cara menyaksikan BK Haecken FF vs Manchester City Women dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Women's Champions League - Pekan 5 18 Nov 2026 - 12.45 Nordic Wellness Arena

BK Häcken FF menjamu Manchester City Women di Nordic Wellness Arena, Gothenburg, dalam laga Liga Champions Wanita yang akan memengaruhi peluang kedua klub untuk melaju di kompetisi ini.

Tim Häcken asuhan Elena Sadiku datang dengan performa domestik yang cukup baik setelah mengalahkan Piteå IF 2-0 dalam laga Damallsvenskan terakhirnya. Namun, kiprah mereka di Eropa belum menunjukkan hasil yang meyakinkan. Kemenangan di liga itu terjadi di antara dua hasil imbang melawan Paris FC dan Chelsea FC Women.

Manchester City Women tiba di Swedia setelah kalah dalam pertandingan terakhirnya, yakni kekalahan 1-0 dari Chelsea di Stamford Bridge dalam ajang WSL. Hasil itu tentu mengecewakan, tetapi tim asuhan Andree Jeglertz menunjukkan kualitasnya di Eropa hanya beberapa hari sebelumnya dengan menghancurkan Inter 4-1 di Liga Champions Wanita.

City menempati posisi keenam di klasemen Liga Champions Wanita, sementara Häcken berada di posisi ke-15. Selisih posisi di kompetisi Eropa itu menjadikan laga kandang ini ujian penting bagi tim asal Swedia tersebut.

Jeglertz menginginkan respons setelah kekalahan dari Chelsea. Kemenangan tandang di Gothenburg akan memperkuat posisi City di paruh atas klasemen. Sementara itu, Häcken sangat membutuhkan poin jika ingin menghindari tersingkir lebih awal dari kompetisi ini.