Cara menonton BK Haecken FF vs Chelsea FC Women dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Women's Champions League - Pekan 4 10 Nov 2026 - 12.45 Nordic Wellness Arena

Chelsea FC Women bertandang ke Gothenburg untuk menghadapi BK Häcken FF di Nordic Wellness Arena dalam ajang Liga Champions Wanita.

Tim asuhan Sonia Bompastor tiba di Swedia dengan fokus penuh pada kiprahnya di kompetisi Eropa. Mereka menempati peringkat keempat klasemen Liga Champions Wanita.

Häcken, yang dilatih Elena Sadiku, menempati peringkat ke-16 di kompetisi ini dan membutuhkan penampilan kandang yang kuat untuk menyulitkan Chelsea, yang tampil tajam di semua ajang.

Musim kompetisi domestik klub Swedia itu mendekati akhir, dan hasil-hasil terbaru mereka di Damallsvenskan cukup baik. Hasil imbang melawan Paris FC dalam laga Liga Champions terakhir mereka juga menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level ini.

Hasil terbaru Chelsea di WSL adalah imbang 1-1 melawan Everton Women, yang mengakhiri rentetan empat kemenangan beruntun, termasuk kemenangan telak 6-0 atas Charlton Athletic dan kemenangan 2-0 atas Roma di kompetisi Eropa.

Skuad Bompastor telah menunjukkan kemampuan untuk tampil baik di berbagai kompetisi, dan lawatan ke Swedia ini menjadi ujian lain bagi kapasitas mereka di Liga Champions.

Untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan Liga Champions Wanita ini secara langsung, simak selengkapnya.

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