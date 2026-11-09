Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Women's Champions League
team-logoBK Haecken FF
Nordic Wellness Arena
team-logoChelsea FC Women
Tonton di sini! VidioTonton di sini! beIN SPORTS CONNECT
Didukung oleh

Saksikan BK Haecken FF vs. Chelsea FC Women secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui live streaming?

BK Haecken FF vs Chelsea FC Women
BK Haecken FF
Chelsea FC Women
Women's Champions League

Panduan lengkap cara menyaksikan pertandingan BK Haecken FF vs Chelsea FC Women di Liga Champions Wanita secara langsung hari ini.

Cara menonton BK Haecken FF vs Chelsea FC Women dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan privat virtual (VPN) berguna.

NordVPN

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda

Nonton bola di mana saja
  • Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet).
  • Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.
  • Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).
  • Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.
  • Masuk dan temukan siaran. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau pertandingan

crest
Women's Champions League - Pekan 4
Nordic Wellness Arena

Chelsea FC Women bertandang ke Gothenburg untuk menghadapi BK Häcken FF di Nordic Wellness Arena dalam ajang Liga Champions Wanita.

Tim asuhan Sonia Bompastor tiba di Swedia dengan fokus penuh pada kiprahnya di kompetisi Eropa. Mereka menempati peringkat keempat klasemen Liga Champions Wanita.

Häcken, yang dilatih Elena Sadiku, menempati peringkat ke-16 di kompetisi ini dan membutuhkan penampilan kandang yang kuat untuk menyulitkan Chelsea, yang tampil tajam di semua ajang.

Musim kompetisi domestik klub Swedia itu mendekati akhir, dan hasil-hasil terbaru mereka di Damallsvenskan cukup baik. Hasil imbang melawan Paris FC dalam laga Liga Champions terakhir mereka juga menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level ini.

Hasil terbaru Chelsea di WSL adalah imbang 1-1 melawan Everton Women, yang mengakhiri rentetan empat kemenangan beruntun, termasuk kemenangan telak 6-0 atas Charlton Athletic dan kemenangan 2-0 atas Roma di kompetisi Eropa.

Skuad Bompastor telah menunjukkan kemampuan untuk tampil baik di berbagai kompetisi, dan lawatan ke Swedia ini menjadi ujian lain bagi kapasitas mereka di Liga Champions.

Untuk mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan Liga Champions Wanita ini secara langsung, simak selengkapnya.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain BK Haecken FF vs Chelsea FC Women

Manajer

  • E. Sadiku

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google