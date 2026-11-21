Cara menyaksikan Birmingham City Women vs Manchester United Women dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain di dunia tempat Anda mungkin menghadapi pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang tepercaya . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk dan temukan tayangan langsung. Buat akun atau masuk ke akun Anda di layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Pratinjau pertandingan

WSL - Pekan 11 22 Nov 2026 - 07.00 ARMCO Arena

Birmingham City Women menghadapi Manchester United Women di ARMCO Arena, Solihull, dalam laga Women's Super League yang mempertemukan tim juru kunci dengan tim yang tengah memburu posisi empat besar.

Birmingham asuhan Amy Merricks sangat membutuhkan poin. Mereka berada di peringkat ke-13 klasemen WSL dan kalah dalam tiga dari lima laga terakhir, termasuk kekalahan 4-1 dari London City Lionesses dan 1-4 dari Tottenham Hotspur.

Laga liga terakhir mereka juga tidak membawa hasil yang lebih baik. Birmingham kalah 1-0 dari Aston Villa pada 15 November, hasil yang semakin memperburuk posisi mereka di dasar klasemen.

Manchester United datang dengan kondisi yang jauh lebih baik. Tim asuhan Eva Olid berada di peringkat keempat WSL dan memenangi tiga dari lima laga terakhir, termasuk kemenangan 2-0 atas Crystal Palace di liga dan 2-1 atas Everton di Piala WSL.

United juga meraih kemenangan 1-0 atas Aston Villa di WSL awal bulan ini, hasil yang menegaskan performa mereka menjelang laga tersebut.

Rekor pertemuan kedua tim sangat berpihak kepada tim tamu, sementara konsistensi United belakangan ini membuat mereka jelas lebih diunggulkan di atas kertas.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan Birmingham City Women vs Manchester United Women secara langsung.

Kabar tim dan skuad