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Championship
team-logoBirmingham City
St Andrew's Knighthead Park
team-logoSwansea City
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Saksikan Birmingham City vs Swansea City secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan lewat streaming?

Birmingham City vs Swansea City
Birmingham City
Swansea City
Championship

Panduan lengkap cara menyaksikan Birmingham City vs Swansea City secara langsung dalam laga Championship hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Championship - Pekan 15
St Andrew's Knighthead Park

Birmingham City menjamu Swansea City di St Andrew's Knighthead Park dalam laga EFL Championship. Kedua klub berada di papan atas klasemen.

Tim asuhan Chris Davies sedang tampil impresif dengan memenangi empat dari lima pertandingan liga terakhirnya. St Andrew's menjadi tempat yang sulit bagi tim tamu musim ini, dan Birmingham menyambut pertandingan ini dengan penuh percaya diri.

Swansea City datang di bawah arahan Vitor Matos dengan menempati posisi kelima, hanya dua tingkat di bawah tuan rumah. Hasil yang diraih klub asal Wales itu naik turun, meski mereka menunjukkan kualitasnya lewat kemenangan 4-0 atas Blackburn Rovers pada akhir Oktober.

Kepemilikan Birmingham terus menarik perhatian. Legenda NFL Tom Brady memiliki saham minoritas sebesar 3,3% di klub dan menjabat sebagai ketua dewan penasihat. Ia menjadi bagian dari era baru di bawah Knighthead Capital Management yang telah mengubah ambisi Birmingham City.

Swansea harus tampil sebaik mungkin dalam laga tandang ini. Performa tandang mereka tidak konsisten, dan lawatan ke markas Birmingham yang sedang tampil sebagus ini akan menguji kedalaman skuad Matos.

Simak informasi selengkapnya tentang cara menonton Birmingham City vs Swansea City secara langsung.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Birmingham City vs Swansea City

Manajer

  • C. Davies

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