Cara menonton BG Pathum United vs Lion City Sailors FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 26 Nov 2026 - 07.15

BG Pathum United menghadapi Lion City Sailors di Liga Champions Asia 2, dengan posisi di Grup F menjadi taruhan. Lokasi pertandingan dan kotanya belum dikonfirmasi.

Tim asal Thailand itu datang dengan performa impresif. Mereka memenangi empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi dan mencetak 12 gol dalam periode tersebut.

Satu-satunya kekalahan mereka dalam periode itu adalah saat takluk 1-0 di kandang Chonburi dalam laga Liga Thailand pada 2 November. Mereka bangkit dengan kemenangan 3-0 atas Rayong pada 8 November.

Performa Lion City bahkan lebih meyakinkan. Klub asal Singapura itu memenangi kelima pertandingan terakhir mereka tanpa kebobolan, sambil mencetak 22 gol.

Lion City saat ini memuncaki Grup F, sementara BG Pathum United berada di posisi kedua. Dengan demikian, laga ini mempertemukan dua tim teratas klasemen.

Kedua tim sudah saling mengenal. Mereka bermain imbang 1-1 di kompetisi ini pada September, dan Lion City ingin melanjutkan tren positif yang mencakup kemenangan 5-0 atas Adelaide United.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai saluran TV dan live streaming untuk pertandingan ini belum tersedia. Detail siaran akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

Kabar tim dan skuad