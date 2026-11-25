Cara menonton Besiktas vs Hapoel Beer Sheva dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Europa League - Pekan 5 26 Nov 2026 - 12.45 Tupras Stadyumu

Besiktas menjamu Hapoel Beer Sheva di Tupras Stadyumu, Istanbul, dalam laga Liga Europa. Tim asal Turki itu berupaya memperkuat posisinya yang sudah bagus di fase liga.

Tim asuhan Vincenzo Italiano datang dengan performa bagus di kompetisi domestik. Mereka menang 4-2 di kandang Konyaspor dalam laga Super Lig pada 22 November, kemenangan ketiga mereka dalam empat pertandingan liga terakhir.

Belakangan, Liga Europa tidak berjalan sebaik itu bagi Besiktas. Mereka kalah 3-2 dari Celtic pada 5 November, meski masih menempati posisi kedelapan di klasemen fase liga.

Hapoel Beer Sheva menjalani musim yang jauh lebih sulit di bawah Ran Kozuch. Mereka kalah 2-0 dari OFI Crete dalam laga Liga Europa terbaru dan hanya meraih satu poin dari pertandingan fase liga yang tercantum dalam data performa.

Tim asal Israel itu berada di peringkat ke-33 klasemen, sehingga mereka perlu segera meraih hasil positif. Kekalahan 4-0 dari Union St.Gilloise pada 22 Oktober menunjukkan beratnya tantangan yang mereka hadapi.

Kedua klub pernah bertemu di Liga Europa 2017, dengan Besiktas menang dalam kedua pertemuan. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

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