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Super Lig
team-logoBesiktas
Tupras Stadyumu
team-logoGenclerbirligi
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Saksikan Beşiktaş vs Gençlerbirliği secara langsung hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Besiktas vs Genclerbirligi
Besiktas
Genclerbirligi
Super Lig

Di Süper Lig, Beşiktaş menghadapi Gençlerbirliği. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan melalui live streaming hari ini?

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Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: Waktu kick-off

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Super Lig - Pekan 11
Tupras Stadyumu

Beşiktaş menjamu Gençlerbirliği di Tupraş Stadyumu, Istanbul, dalam laga Süper Lig. Tuan rumah berupaya memperbaiki posisi di klasemen setelah serangkaian hasil yang tidak konsisten.

Vincenzo Italiano berada di bawah tekanan bersama Beşiktaş. Setelah kalah 2-3 dari Celtic Glasgow di Liga Europa dan menjalani dua pertandingan liga tanpa kemenangan, klub asal Istanbul itu sangat membutuhkan tiga poin.

Gençlerbirliği datang sebagai tim nonunggulan, tetapi menunjukkan penampilan kuat belakangan ini. Tim tamu asuhan Bernd Storck memenangi pertandingan liga terakhirnya dengan skor 5-0 atas Alanyaspor dan datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Beşiktaş saat ini menempati peringkat keempat klasemen, sedangkan Gençlerbirliği berada di posisi ke-14. Perbedaan kekuatan kedua tim jelas, tetapi performa mereka dalam beberapa pekan terakhir membuat laga ini lebih terbuka daripada yang terlihat dari klasemen.

Berikut semua informasi mengenai siaran televisi, streaming langsung, dan waktu kick-off.

Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada Beşiktaş dan Gençlerbirliği?

Beşiktaş menghadapi laga ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 2-3 dari Celtic Glasgow di Liga Europa. Sebelumnya, Beşiktaş bermain imbang 2-2 dengan Kasımpaşa, sementara kemenangan kandang 2-0 atas Istanbul Başakşehir menjadi hasil positif yang menonjol. Secara keseluruhan, klub tersebut mencetak sembilan gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan itu.

Gençlerbirliği tengah menunjukkan performa kuat: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Penampilan paling mencolok adalah kemenangan 5-0 atas Alanyaspor, disusul kemenangan 5-0 lainnya atas Karakopru Belediyespor di ajang piala. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak 12 gol dan kebobolan empat kali.

BJK

BJK - Performa

TRS
K2-0
CRY
S2-2
IBS
M2-0
KAS
S2-2
CEL
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
GEN

GEN - Performa

AMS
S2-2
GAL
K0-1
KSP
K2-0
SKB
M5-0
ALS
M5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Besiktas vs Genclerbirligi

Manajer

  • V. Italiano

Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: Performa

BJK

BJK - Performa

TRS
K2-0
CRY
S2-2
IBS
M2-0
KAS
S2-2
CEL
K3-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
GEN

GEN - Performa

AMS
S2-2
GAL
K0-1
KSP
K2-0
SKB
M5-0
ALS
M5-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: Rekor pertemuan

Head to Head

BesiktasSeriGenclerbirligi
3
0
2
Super Lig
Genclerbirligi badge
Genclerbirligi
GEN
0
Besiktas badge
Besiktas
BJK
2
FT
Super Lig
Besiktas badge
Besiktas
BJK
1
Genclerbirligi badge
Genclerbirligi
GEN
2
FT
Club Friendlies
Besiktas badge
Besiktas
BJK
2
Genclerbirligi badge
Genclerbirligi
GEN
0
FT
Super Lig
Genclerbirligi badge
Genclerbirligi
GEN
0
Besiktas badge
Besiktas
BJK
3
FT
Super Lig
Besiktas badge
Besiktas
BJK
0
Genclerbirligi badge
Genclerbirligi
GEN
1
FT
8Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol1/5

Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
GalatasarayGalatasarayGAL
119112715+1228
M
M
M
M
M
2
Amed SportifAmed SportifAMS
117222815+1323
K
M
M
M
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
10712248+1622
M
M
M
M
M
4
KasimpasaKasimpasaKAS
115511711+620
M
S
M
M
K
5
BesiktasBesiktasBJK
106132012+819
S
M
K
M
K
6
KocaelisporKocaelisporKOB
11614139+419
M
S
M
K
K
7
Istanbul BasaksehirIstanbul BasaksehirIBS
115241917+217
M
M
K
M
S
8
FenerbahceFenerbahceFB
105142410+1416
K
K
M
M
M
9
Corum FKCorum FKCOB
105142116+516
M
K
M
M
K
10
GoztepeGoztepeGOZ
114342219+315
K
M
M
M
M
11
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
10424915-614
K
M
M
S
M
12
AlanyasporAlanyasporALS
10334916-712
K
K
K
S
M
13
RizesporRizesporRIZ
103251115-411
S
K
K
K
S
14
GenclerbirligiGenclerbirligiGEN
103251218-611
M
K
K
S
K
15
KonyasporKonyasporKSP
11227614-88
K
K
M
K
S
16
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
11227919-108
K
K
K
K
K
17
SamsunsporSamsunsporSAM
112181126-157
M
K
K
K
K
18
EyupsporEyupsporEYU
111010330-273
K
K
K
K
K
Liga Champions
Kualifikasi Liga Champions
Lolos ke Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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