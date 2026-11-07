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Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: Waktu kick-off

Super Lig - Pekan 11 8 Nov 2026 - 13.00 Tupras Stadyumu

Beşiktaş menjamu Gençlerbirliği di Tupraş Stadyumu, Istanbul, dalam laga Süper Lig. Tuan rumah berupaya memperbaiki posisi di klasemen setelah serangkaian hasil yang tidak konsisten.

Vincenzo Italiano berada di bawah tekanan bersama Beşiktaş. Setelah kalah 2-3 dari Celtic Glasgow di Liga Europa dan menjalani dua pertandingan liga tanpa kemenangan, klub asal Istanbul itu sangat membutuhkan tiga poin.

Gençlerbirliği datang sebagai tim nonunggulan, tetapi menunjukkan penampilan kuat belakangan ini. Tim tamu asuhan Bernd Storck memenangi pertandingan liga terakhirnya dengan skor 5-0 atas Alanyaspor dan datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Beşiktaş saat ini menempati peringkat keempat klasemen, sedangkan Gençlerbirliği berada di posisi ke-14. Perbedaan kekuatan kedua tim jelas, tetapi performa mereka dalam beberapa pekan terakhir membuat laga ini lebih terbuka daripada yang terlihat dari klasemen.

Berikut semua informasi mengenai siaran televisi, streaming langsung, dan waktu kick-off.

Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada Beşiktaş dan Gençlerbirliği?

Beşiktaş menghadapi laga ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Laga teranyar mereka berakhir dengan kekalahan 2-3 dari Celtic Glasgow di Liga Europa. Sebelumnya, Beşiktaş bermain imbang 2-2 dengan Kasımpaşa, sementara kemenangan kandang 2-0 atas Istanbul Başakşehir menjadi hasil positif yang menonjol. Secara keseluruhan, klub tersebut mencetak sembilan gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan itu.

Gençlerbirliği tengah menunjukkan performa kuat: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Penampilan paling mencolok adalah kemenangan 5-0 atas Alanyaspor, disusul kemenangan 5-0 lainnya atas Karakopru Belediyespor di ajang piala. Dalam lima pertandingan tersebut, mereka mencetak 12 gol dan kebobolan empat kali.

Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: Susunan pemain

Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: Performa

Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: Rekor pertemuan

Beşiktaş vs. Gençlerbirliği: Klasemen