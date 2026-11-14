Cara menonton Belarus vs Albania dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League C - Pekan 6 15 Nov 2026 - 12.00 Stadion Illovsky Rudolf

Belarus dan Albania bertemu di Stadion Illovsky Rudolf di Budapest dalam laga UEFA Nations League C yang berpengaruh besar terhadap klasemen Grup 1.

Albania datang sebagai pemuncak grup, menempati posisi pertama klasemen dan membawa momentum kuat dari beberapa laga terakhir ke pertandingan tandang ini. Tim asuhan Rolando Maran memenangi dua pertandingan terakhirnya di Nations League, termasuk kemenangan 2-0 atas Finlandia pada 12 November.

Belarus menempati posisi kedua grup di bawah arahan Viktor Goncharenko dan juga datang dalam performa bagus. Belarus memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di kompetisi ini, dengan satu-satunya kekalahan diderita dari Albania pada awal kompetisi.

Pertemuan sebelumnya, yang dimainkan pada September, berakhir 2-0 untuk Albania. Hasil itu memberi tim asuhan Maran keunggulan psikologis menjelang pertemuan kembali ini. Belarus ingin membalikkan hasil tersebut di kandang.

Tim Goncharenko tampil konsisten sepanjang rangkaian pertandingan Nations League ini, meraih dua kemenangan atas San Marino dan satu atas Finlandia, serta hanya kebobolan satu gol dalam tiga pertandingan terakhirnya. Mereka yakin bisa meraih hasil positif dengan dukungan penonton tuan rumah.

Bagi Albania, hasil positif akan memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen dan membuat peluang promosi tetap berada di tangan mereka sendiri. Skuad Maran telah menunjukkan kemampuannya meraih hasil saat bermain jauh dari Tirana.

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