Cara menonton Belarus vs Albania dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

UEFA Nations League C - Pekan 6 15 Nov 2026 - 12.00 Stadion Illovsky Rudolf

Belarus dan Albania bertemu di Stadion Illovsky Rudolf, Budapest, dalam laga UEFA Nations League C yang berdampak langsung pada klasemen Grup 1.

Albania datang sebagai pemuncak grup dengan bekal performa terkini yang kuat untuk laga tandang ini. Tim asuhan Rolando Maran memenangi dua pertandingan terakhirnya di Nations League, termasuk kemenangan 2-0 atas Finlandia pada 12 November.

Belarus menempati posisi kedua di grup di bawah arahan Viktor Goncharenko dan juga datang dalam performa bagus. Belarus memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di kompetisi ini, dengan satu-satunya kekalahan diderita dari Albania pada awal musim kompetisi.

Pertemuan sebelumnya, yang berlangsung pada September, berakhir 2-0 untuk Albania. Hasil itu memberi tim asuhan Maran keunggulan psikologis menjelang pertemuan kembali ini. Belarus ingin membalikkan hasil tersebut di kandang sendiri.

Tim asuhan Goncharenko tampil konsisten sepanjang rangkaian Nations League kali ini, dengan meraih kemenangan dua kali atas San Marino dan sekali atas Finlandia, sementara hanya kebobolan satu gol dalam tiga pertandingan terakhirnya. Mereka akan percaya diri dengan dukungan penonton tuan rumah.

Bagi Albania, hasil positif akan memperkuat posisi mereka di puncak klasemen dan membuat nasib promosi tetap berada di tangan sendiri. Skuad Maran telah menunjukkan kemampuan meraih hasil saat bermain jauh dari Tirana.