Cara menyaksikan Barcelona vs Servette dengan VPN

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Women's Champions League - Pekan 5 19 Nov 2026 - 15.00 Estadi Johan Cruyff

Barcelona menjamu Servette Putri di Estadi Johan Cruyff dalam laga Liga Champions Wanita UEFA. Tim asuhan Pere Romeu berupaya memperbaiki hasil yang naik turun di kompetisi domestik maupun Eropa.

Barcelona memasuki laga ini di posisi kedua klasemen Liga Champions Wanita. Posisi itu mencerminkan kualitas mereka, tetapi juga tekanan untuk terus bersaing di papan atas. Hasil terakhir mereka di fase liga adalah imbang 1-1 melawan Arsenal Putri. Dalam laga itu, mereka mendominasi penguasaan bola tetapi gagal mencetak gol kemenangan.

Servette datang dalam situasi sulit. Tim asuhan Cristian Toro Maspero berada di posisi ke-14 klasemen Liga Champions Wanita dan kesulitan tampil konsisten setelah kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di kompetisi ini. Kekalahan telak 8-0 dari Lyon dan kekalahan 5-1 dari HB Køge menunjukkan besarnya jarak yang harus mereka atasi saat menghadapi klub-klub Eropa yang lebih kuat.

Performa Barcelona belakangan ini di Liga F juga memperlihatkan sejumlah kelemahan. Hasil imbang 1-1 melawan Deportivo de A Coruña akhir pekan lalu mengakhiri rentetan hasil kuat mereka di kompetisi domestik, yang mencakup kemenangan 5-1 atas Madrid Femenino dan kemenangan 4-0 di markas FC Badalona.

Servette sempat meraih kemenangan 5-1 atas Oud-Heverlee Leuven pada akhir Oktober, yang hingga kini menjadi hasil terbaik mereka musim ini. Namun, mampukah mereka mengulangi penampilan itu saat menghadapi Barcelona di kandangnya sendiri?

Simak informasi lengkap tentang cara menyaksikan laga Liga Champions Wanita ini secara langsung.

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