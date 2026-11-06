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Ligue 1
team-logoAuxerre
Stade de l'Abbe-Deschamps
team-logoParis FC
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Saksikan Auxerre vs. Paris FC secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui streaming langsung?

Auxerre vs Paris FC
Auxerre
Paris FC
Ligue 1

Panduan lengkap cara menonton Auxerre vs Paris FC secara langsung dalam laga Ligue 1 hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Ligue 1 - Pekan 10
Stade de l'Abbe-Deschamps

Auxerre menjamu Paris FC di Stade de l'Abbé-Deschamps pada Sabtu, 7 November 2026, dalam laga Ligue 1 yang mempertemukan tim yang berjuang naik di klasemen dengan tim yang punya ambisi nyata untuk tampil di kompetisi Eropa.

Auxerre asuhan Will Still menghadapi pertandingan ini dengan performa yang belum meyakinkan. Kekalahan 5-1 dari Strasbourg akhir pekan lalu menjadi hasil yang merugikan, sementara tuan rumah hanya meraih satu kemenangan dalam empat laga terakhir mereka di Ligue 1. Still membutuhkan respons dari skuadnya di hadapan pendukung sendiri.

Paris FC datang dengan momentum positif. Tim asuhan Liam Rosenior mengalahkan Monaco 3-1 dalam laga Ligue 1 terakhir mereka dan menempati peringkat keempat klasemen, terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen Paris Saint-Germain setelah sembilan pertandingan.

Rosenior dengan cepat membangun kembali reputasinya sejak periode penuh gejolak di Inggris. Mantan manajer Chelsea itu, yang hanya bertahan 107 hari di Stamford Bridge, telah menemukan pijakannya di sepakbola Prancis dan Paris FC memetik hasil dari pekerjaannya.

Perbedaan posisi di klasemen sudah cukup menggambarkan keadaan kedua tim. Auxerre berada di peringkat ke-14, sementara Paris FC menempati posisi keempat. Tim tamu akan percaya diri bisa melanjutkan rentetan hasil bagus mereka di laga tandang.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan Ligue 1 ini, termasuk waktu kick-off, kabar tim, dan performa terkini.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Auxerre vs Paris FC

3-4-2-1
Auxerre crest
Auxerre
AJA
Formasi
Paris FC crest
Paris FC
PAR
4-2-3-1
P. NardiP. NardiC. MakossoC. MakossoC. AkpaC. AkpaM. SenayaM. SenayaK. DanoisK. DanoisL. SyL. SyN. AhamadaN. AhamadaR. FaivreR. FaivreF. OppegaardF. OppegaardD. NamasoD. NamasoC. ArcherC. ArcherK. TrappK. TrappOtavioOtavioS. CherguiS. CherguiH. TraoreH. TraoreD. CoppolaD. CoppolaI. KebbalI. KebbalM. LopezM. LopezP. Lees-MelouP. Lees-MelouM. SimonM. SimonP. PagisP. PagisO. SissokoO. Sissoko
Paris FC crest
Paris FC
PAR
3-4-2-1
Auxerre

Susunan Pemain Utama

Paris FC

Manajer

  • W. Still
  • L. Rosenior

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