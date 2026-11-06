Cara menonton Auxerre vs Paris FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Ligue 1 - Pekan 10 7 Nov 2026 - 13.00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Auxerre menjamu Paris FC di Stade de l'Abbé-Deschamps pada Sabtu, 7 November 2026, dalam laga Ligue 1 yang mempertemukan tim yang berjuang naik di klasemen dengan tim yang punya ambisi nyata untuk tampil di kompetisi Eropa.

Auxerre asuhan Will Still menghadapi pertandingan ini dengan performa yang belum meyakinkan. Kekalahan 5-1 dari Strasbourg akhir pekan lalu menjadi hasil yang merugikan, sementara tuan rumah hanya meraih satu kemenangan dalam empat laga terakhir mereka di Ligue 1. Still membutuhkan respons dari skuadnya di hadapan pendukung sendiri.

Paris FC datang dengan momentum positif. Tim asuhan Liam Rosenior mengalahkan Monaco 3-1 dalam laga Ligue 1 terakhir mereka dan menempati peringkat keempat klasemen, terpaut tiga poin dari pemuncak klasemen Paris Saint-Germain setelah sembilan pertandingan.

Rosenior dengan cepat membangun kembali reputasinya sejak periode penuh gejolak di Inggris. Mantan manajer Chelsea itu, yang hanya bertahan 107 hari di Stamford Bridge, telah menemukan pijakannya di sepakbola Prancis dan Paris FC memetik hasil dari pekerjaannya.

Perbedaan posisi di klasemen sudah cukup menggambarkan keadaan kedua tim. Auxerre berada di peringkat ke-14, sementara Paris FC menempati posisi keempat. Tim tamu akan percaya diri bisa melanjutkan rentetan hasil bagus mereka di laga tandang.

Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan Ligue 1 ini, termasuk waktu kick-off, kabar tim, dan performa terkini.

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