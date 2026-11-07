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Major League Soccer
team-logoAustin FC
Q2 Stadium
team-logoPortland
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Saksikan Austin FC vs. Portland Timbers secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui streaming langsung?

Austin FC vs Portland
Austin FC
Portland
Major League Soccer

Panduan lengkap cara menonton laga Major League Soccer antara Austin FC dan Portland Timbers secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Major League Soccer - Pekan 34
Q2 Stadium

Austin FC menjamu Portland Timbers di Q2 Stadium, Austin, dalam pertandingan Konferensi Barat MLS yang sangat penting bagi kedua klub seiring musim reguler memasuki tahap akhir.

Tim asuhan Davy Arnaud menghadapi laga ini dalam performa yang buruk. Austin kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka di MLS, termasuk kekalahan 4-1 dari LA Galaxy pada laga teranyar, dan peluang mereka lolos ke babak play-off semakin menipis dari pekan ke pekan. Berada di peringkat ke-14 Konferensi Barat, tim tuan rumah menghadapi tekanan besar.

Portland datang dengan momentum positif. Tim asuhan Marti Cifuentes memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, termasuk dua kemenangan beruntun atas Charlotte FC dan St. Louis City, serta mengalahkan Houston Dynamo FC 3-1 pada laga teranyar. Portland Timbers berada di peringkat kedelapan Konferensi Barat dan masih berpeluang kuat lolos ke babak play-off.

Bagi Austin, ini pertandingan yang tidak boleh mereka kalahkan. Kekalahan di kandang nyaris akan memupus ambisi mereka tampil di babak play-off dan menambah tekanan pada skuad Arnaud, sementara waktu untuk bangkit semakin sedikit.

Sebaliknya, Portland akan bertandang dengan penuh percaya diri. Rangkaian hasil terbaru mereka telah mengubah musim yang semula tampak sulit menjadi upaya nyata untuk lolos ke babak play-off, dan kemenangan di Austin akan semakin memperkuat posisi mereka.

Simak semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk menonton Austin FC vs Portland Timbers secara langsung, termasuk saluran televisi, detail siaran langsung, dan waktu sepak mula.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Austin FC vs Portland

Manajer

  • D. Arnaud

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