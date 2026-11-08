Cara menonton Atletico Madrid vs Barcelona dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 12 8 Nov 2026 - 15.00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid menjamu Barcelona di Riyadh Air Metropolitano dalam laga LaLiga yang sangat penting bagi persaingan di puncak klasemen. Barcelona datang sebagai pemuncak klasemen, sementara Atletico berada di posisi kedua. Tiga poin bagi salah satu tim akan menjadi pernyataan tegas dalam perebutan gelar.

Tim asuhan Diego Simeone menghadapi laga hari Minggu ini setelah kalah 0-2 dari Bayern Munich di Liga Champions. Meski begitu, mereka tampil solid di kompetisi domestik dengan memenangi tiga dari empat laga liga terakhir. Metropolitano tetap menjadi benteng yang sulit ditembus, dan Simeone akan mengandalkan organisasi pertahanan timnya untuk meredam serangan Barcelona yang sedang tampil apik.

Barcelona asuhan Hansi Flick mencetak enam gol ke gawang Deportivo Alaves akhir pekan lalu, lalu menang 3-0 atas Aston Villa di Liga Champions pada pertengahan pekan. Barcelona bermain dengan percaya diri dan menghadirkan ancaman nyata di seluruh area lapangan, dengan Lamine Yamal dan Raphinha menyulitkan setiap lini pertahanan yang mereka hadapi.

Di luar lapangan, hubungan kedua klub telah jauh membaik setelah musim panas yang penuh ketegangan akibat saga transfer Julian Alvarez. Presiden Barcelona Joan Laporta memimpin delegasi ke Madrid pada hari Minggu, sementara para direktur kedua klub akan menghadiri makan siang bersama sebelum pertandingan sebagai wujud terbuka pulihnya hubungan mereka.

Daftar cedera Barcelona menambah unsur ketidakpastian. Jules Kounde, Dani Olmo, dan Rodri semuanya harus absen, sehingga Flick terpaksa menata ulang pilihannya, sementara Atletico kehilangan Cristian Romero di lini belakang.

Pertandingan ini bisa membawa perubahan berarti dalam perebutan gelar. Manajer Real Madrid Jose Mourinho sudah mengakui bahwa ia ingin kedua tim kehilangan poin, yang menunjukkan betapa besar arti laga ini.