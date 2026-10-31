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Major League Soccer
team-logoAtlanta United
Mercedes-Benz Stadium
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Saksikan Atlanta United vs Toronto FC secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan di TV dan melalui live streaming?

Atlanta United vs Toronto FC
Atlanta United
Toronto FC
Major League Soccer

Panduan lengkap cara menonton laga Major League Soccer antara Atlanta United dan Toronto FC secara langsung hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Major League Soccer - Pekan 33
Mercedes-Benz Stadium

Atlanta United menjamu Toronto FC di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, dalam pertandingan musim reguler Major League Soccer yang sangat penting bagi kedua tim seiring persaingan memperebutkan tempat di playoff Wilayah Timur memasuki fase akhir.

Tim asuhan Gerardo Martino berada dalam situasi genting. Empat kekalahan dalam lima pertandingan liga terakhir membuat Atlanta menempati peringkat ke-14 di Wilayah Timur, dan jarak mereka dari posisi playoff tidak juga menyusut. Ini pertandingan yang tidak boleh mereka lewatkan dengan kekalahan.

Toronto FC datang ke Georgia dalam posisi yang jauh lebih stabil, tetapi tidak boleh lengah. Tim asuhan Robin Fraser berada di peringkat ke-11 Wilayah Timur, menempati salah satu posisi menuju babak pascamusim. Namun, rangkaian hasil yang tidak konsisten, termasuk kekalahan 4-2 dari Columbus Crew dalam pertandingan terakhir mereka, membuat tempat mereka di playoff belum aman.

Perbedaan situasi itu membuat pertandingan ini benar-benar menegangkan. Atlanta membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang tipis mereka tetap hidup. Toronto membutuhkan hasil positif untuk mempertahankan posisi yang telah mereka raih dengan susah payah.

Bagi kedua klub, ruang untuk melakukan kesalahan semakin sempit. Simak semua yang perlu Anda ketahui untuk menonton pertandingan MLS ini secara langsung.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Atlanta United vs Toronto FC

Manajer

  • G. Martino

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