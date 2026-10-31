Cara menonton Athletic Bilbao vs Real Sociedad dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

LaLiga - Pekan 11 1 Nov 2026 - 15.00 San Mames

Athletic Bilbao menjamu Real Sociedad di San Mames, Bilbao, dalam salah satu derbi lokal paling sengit di kawasan Basque dalam ajang LaLiga.

Athletic menghadapi laga ini dengan performa yang cukup baik di kompetisi domestik, setelah mencetak empat gol tanpa balas ke gawang Getafe dalam pertandingan liga terakhir mereka. Nico Williams, yang baru-baru ini menegaskan komitmennya kepada klub dengan menandatangani kontrak hingga 2035, menjadi sosok sentral dalam permainan menyerang tim asuhan Edin Terzic.

Real Sociedad memasuki pertandingan ini di posisi kelima LaLiga, tiga peringkat dan beberapa poin di atas Athletic yang menempati posisi kedelapan. Tim asuhan Pellegrino Matarazzo memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi dan datang dengan kepercayaan diri tinggi.

Tim tamu juga harus menjalani pertandingan Liga Europa di tengah jadwal kompetisi domestik mereka, sehingga pengelolaan skuad menjadi lebih rumit. Kemenangan telak 6-0 atas Lillestroem baru-baru ini menunjukkan bahwa mereka punya ketajaman serangan saat dibutuhkan.

Bagi Athletic, keuntungan bermain di kandang sendiri, San Mames, sangat berarti. Stadion itu sudah lama sulit ditaklukkan tim tamu. Dengan Williams berkomitmen untuk jangka panjang dan skuad yang sebagian besar tetap utuh, Terzic akan berharap timnya langsung mendominasi sejak peluit pertama.

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