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Serie A
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoParma Calcio 1913
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Saksikan Atalanta vs Parma Calcio 1913 secara langsung hari ini: siapa yang menyiarkan pertandingan di TV dan melalui live streaming?

Atalanta vs Parma Calcio 1913
Atalanta
Parma Calcio 1913
Serie A

Cara menonton pertandingan Serie A antara Atalanta dan Parma Calcio 1913, lengkap dengan jadwal kick-off dan kabar kedua tim

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Serie A - Pekan 10
New Balance Arena

Atalanta-Parma disiarkan langsung secara eksklusif di DAZN. Untuk menyaksikan pertandingan, diperlukan langganan platform tersebut, yang dapat diakses melalui smart TV, ponsel pintar, tablet, atau komputer.

Pekan kesepuluh Serie A ditutup di New Balance Arena, Bergamo, tempat Atalanta asuhan Maurizio Sarri menjamu Parma asuhan Alberto Gilardino dalam laga penutup pada Senin malam.

Atalanta menghadapi laga ini dengan 11 poin dari sembilan pertandingan, raihan yang tidak mencerminkan ambisi mereka musim ini. Dua hasil imbang beruntun, yakni 4-4 di kandang melawan Frosinone dan 2-2 di Firenze melawan Fiorentina, membuat Atalanta berada di posisi ke-12 klasemen, sementara lini pertahanan mereka masih terlalu mudah kebobolan.

Sarri harus menghadapi daftar pemain cedera yang kian panjang. Selain para pemain yang sudah lama cedera, Gianluca Scamacca dan Raoul Bellanova baru-baru ini menyusul dan juga akan absen dalam pertandingan ini. Tanggung jawab di lini serang sekali lagi berada di pundak Nikola Krstovic, pemain asal Montenegro yang dalam beberapa pekan terakhir naik dalam urutan pilihan penyerang hingga menjadi tumpuan utama Atalanta.

Parma datang ke Bergamo dalam situasi yang sama sulitnya. Mereka menempati posisi ke-18 klasemen dan belum memenangi satu pertandingan pun sejak Gilardino menggantikan Cuesta yang dipecat. Hasil terakhir mereka adalah imbang 0-0 melawan Udinese, yang mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun.

Bagi kedua tim, tiga poin yang diperebutkan malam ini sangat berarti. Atalanta ingin mengakhiri rentetan hasil yang naik turun dan mendekati zona kompetisi Eropa; sementara Parma membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari zona degradasi.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar tim

Kemungkinan susunan pemain Atalanta vs Parma Calcio 1913

4-2-3-1
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Formasi
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
M. CarnesecchiM. Carnesecchiteam-logoR. ObricD. ZappacostaD. ZappacostaL. BernasconiL. BernasconiG. ScalviniG. ScalviniEdersonEdersonE. ElmasE. ElmasC. De KetelaereC. De KetelaereJ. RoweJ. RoweM. PasalicM. PasalicN. KrstovicN. KrstovicG. DaffaraG. DaffaraD. CarlosD. CarlosM. TroiloM. TroiloE. Del PratoE. Del PratoH. Nicolussi CavigliaH. Nicolussi CavigliaM. KeitaM. KeitaS. BritschgiS. BritschgiE. ValeriE. ValeriA. BernabeA. Bernabeteam-logoS. LontaniD. RomeroD. Romero
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-2-3-1
Atalanta

Susunan Pemain Utama

Parma Calcio 1913

Manajer

  • M. Sarri
  • A. Gilardino

Sarri harus menghadapi daftar panjang pemain yang tidak tersedia: Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova, dan Gianluca Gaetano absen. Perkiraan susunan pemain Atalanta menempatkan Carnesecchi di bawah mistar, dengan Zappacosta, Scalvini, Obric, dan Bernasconi di lini belakang; Ederson dan Pasalic di lini tengah; serta Elmas, De Ketelaere, dan Zalewski di belakang Krstovic.

Gilardino tidak melaporkan adanya pemain yang absen ataupun terkena skorsing dalam skuad Parma. Perkiraan susunan pemain Parma menempatkan Daffara di bawah mistar, dengan Diego Carlos, Troilo, dan Del Prato di lini belakang; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita, dan Valeri di lini tengah; serta Lontani dan Romero di lini depan.

Performa terkini

ATA

ATA - Performa

PAF
M3-1
MIL
K3-2
AJX
K2-0
FRC
S4-4
FIO
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
PAR

PAR - Performa

GEN
M2-1
INT
K3-0
TOR
K0-3
LAZ
K2-1
UDI
S0-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Atalanta meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Atalanta mengalahkan Pafos FC 3-1 di Conference League, tetapi kemudian kalah 3-2 dari AC Milan di Serie A dan 2-0 dari Ajax di Eropa. Dua hasil imbang terbaru, 4-4 melawan Frosinone dan 2-2 di Firenze, menunjukkan tim yang mampu mencetak gol tetapi memiliki masalah nyata di lini pertahanan: 12 gol dicetak dan 12 gol kebobolan dalam lima pertandingan terakhir.

Parma meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di liga. Parma mengalahkan Genoa 2-1, tetapi kemudian menelan kekalahan telak dari Inter (3-0) dan Torino (3-0), serta kalah dari Lazio (2-1), sebelum bermain imbang 0-0 melawan Udinese pada pekan terakhir. Dalam lima pertandingan, Parma mencetak lima gol dan kebobolan sembilan gol.

Rekor pertemuan

Head to Head

AtalantaSeriParma Calcio 1913
2
1
2
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
4
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FT
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FT
Serie A
Atalanta badge
Atalanta
ATA
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
3
FT
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Atalanta badge
Atalanta
ATA
3
FT
Club Friendlies
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
4
Atalanta badge
Atalanta
ATA
1
FT
11Gol yang Dicetak9
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol4/5

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Januari 2026, ketika Atalanta menang 4-0 di kandang atas Parma di Serie A. Dalam lima pertemuan resmi terakhir, catatannya berpihak kepada tim asal Bergamo: tiga kemenangan untuk Atalanta, satu untuk Parma, dan satu hasil imbang. Hasil yang patut dicatat adalah skor 2-3 pada Mei 2025, ketika Parma menang di Bergamo, serta 1-3 pada November 2024, ketika Atalanta menang di kandang lawan.

Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
M
M
M
M
M
2
InterInterINT
108112613+1325
K
M
M
M
M
3
RomaRomaROM
107302810+1824
M
M
S
M
S
4
ComoComoCOM
10721188+1023
M
M
M
M
S
5
AC MilanAC MilanMIL
106312112+921
M
K
M
M
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
M
M
S
M
K
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
M
K
M
K
S
8
SSC NapoliSSC NapoliNAP
104241713+414
K
M
S
K
M
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
M
M
M
K
M
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
K
K
M
M
M
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
M
M
M
K
M
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
K
K
K
K
S
13
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
S
S
K
M
K
14
LecceLecceLEC
103071121-109
K
K
K
M
K
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
K
K
K
S
K
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
K
K
K
M
K
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
S
K
K
K
S
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
S
K
K
K
M
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
K
S
K
K
K
20
VeneziaVeneziaVEN
10109620-143
K
K
K
M
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

Di klasemen Serie A, Atalanta menempati posisi ke-12, sementara Parma berada di posisi ke-18.

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