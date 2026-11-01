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Serie A - Pekan 10 2 Nov 2026 - 14.45 New Balance Arena

Atalanta-Parma disiarkan langsung secara eksklusif di DAZN. Untuk menyaksikan pertandingan, diperlukan langganan platform tersebut, yang dapat diakses melalui smart TV, ponsel pintar, tablet, atau komputer.

Pekan kesepuluh Serie A ditutup di New Balance Arena, Bergamo, tempat Atalanta asuhan Maurizio Sarri menjamu Parma asuhan Alberto Gilardino dalam laga penutup pada Senin malam.

Atalanta menghadapi laga ini dengan 11 poin dari sembilan pertandingan, raihan yang tidak mencerminkan ambisi mereka musim ini. Dua hasil imbang beruntun, yakni 4-4 di kandang melawan Frosinone dan 2-2 di Firenze melawan Fiorentina, membuat Atalanta berada di posisi ke-12 klasemen, sementara lini pertahanan mereka masih terlalu mudah kebobolan.

Sarri harus menghadapi daftar pemain cedera yang kian panjang. Selain para pemain yang sudah lama cedera, Gianluca Scamacca dan Raoul Bellanova baru-baru ini menyusul dan juga akan absen dalam pertandingan ini. Tanggung jawab di lini serang sekali lagi berada di pundak Nikola Krstovic, pemain asal Montenegro yang dalam beberapa pekan terakhir naik dalam urutan pilihan penyerang hingga menjadi tumpuan utama Atalanta.

Parma datang ke Bergamo dalam situasi yang sama sulitnya. Mereka menempati posisi ke-18 klasemen dan belum memenangi satu pertandingan pun sejak Gilardino menggantikan Cuesta yang dipecat. Hasil terakhir mereka adalah imbang 0-0 melawan Udinese, yang mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun.

Bagi kedua tim, tiga poin yang diperebutkan malam ini sangat berarti. Atalanta ingin mengakhiri rentetan hasil yang naik turun dan mendekati zona kompetisi Eropa; sementara Parma membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari zona degradasi.

Berikut semua informasi untuk menyaksikan pertandingan secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar tim

Sarri harus menghadapi daftar panjang pemain yang tidak tersedia: Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova, dan Gianluca Gaetano absen. Perkiraan susunan pemain Atalanta menempatkan Carnesecchi di bawah mistar, dengan Zappacosta, Scalvini, Obric, dan Bernasconi di lini belakang; Ederson dan Pasalic di lini tengah; serta Elmas, De Ketelaere, dan Zalewski di belakang Krstovic.

Gilardino tidak melaporkan adanya pemain yang absen ataupun terkena skorsing dalam skuad Parma. Perkiraan susunan pemain Parma menempatkan Daffara di bawah mistar, dengan Diego Carlos, Troilo, dan Del Prato di lini belakang; Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita, dan Valeri di lini tengah; serta Lontani dan Romero di lini depan.

Performa terkini

Atalanta meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Atalanta mengalahkan Pafos FC 3-1 di Conference League, tetapi kemudian kalah 3-2 dari AC Milan di Serie A dan 2-0 dari Ajax di Eropa. Dua hasil imbang terbaru, 4-4 melawan Frosinone dan 2-2 di Firenze, menunjukkan tim yang mampu mencetak gol tetapi memiliki masalah nyata di lini pertahanan: 12 gol dicetak dan 12 gol kebobolan dalam lima pertandingan terakhir.

Parma meraih satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di liga. Parma mengalahkan Genoa 2-1, tetapi kemudian menelan kekalahan telak dari Inter (3-0) dan Torino (3-0), serta kalah dari Lazio (2-1), sebelum bermain imbang 0-0 melawan Udinese pada pekan terakhir. Dalam lima pertandingan, Parma mencetak lima gol dan kebobolan sembilan gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Januari 2026, ketika Atalanta menang 4-0 di kandang atas Parma di Serie A. Dalam lima pertemuan resmi terakhir, catatannya berpihak kepada tim asal Bergamo: tiga kemenangan untuk Atalanta, satu untuk Parma, dan satu hasil imbang. Hasil yang patut dicatat adalah skor 2-3 pada Mei 2025, ketika Parma menang di Bergamo, serta 1-3 pada November 2024, ketika Atalanta menang di kandang lawan.

Klasemen

Di klasemen Serie A, Atalanta menempati posisi ke-12, sementara Parma berada di posisi ke-18.