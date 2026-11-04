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Conference League - Pekan 3 5 Nov 2026 - 12.45 New Balance Arena

Atalanta kontra Kairat Almaty akan disiarkan langsung di Sky Sport dan melalui streaming di NOW. Berikut detail untuk mengikuti pertandingan secara langsung.

Atalanta kembali bermain di New Balance Arena, Bergamo, untuk menghadapi Kairat Almaty di UEFA Conference League. Maurizio Sarri mencari jawaban setelah performa timnya di liga belakangan ini jauh dari memuaskan.

Atalanta menyongsong laga Eropa ini dengan moral yang terpuruk: pada pekan terakhir Serie A, mereka menelan kekalahan telak 3-0 dari Parma. Hasil itu menjadi beban dan semakin memperumit posisi mereka di klasemen liga. Sementara itu, di Conference League, tim asal Bergamo tersebut menempati posisi ke-15 di grup.

Kairat Almaty, tim asal Kazakhstan yang dilatih Rafael Urazbakhtin, juga tidak sedang menunjukkan performa yang meyakinkan. Tim asal Almaty itu berada di posisi ke-31 klasemen Conference League dan datang ke Bergamo setelah meraih hasil yang naik turun, baik di kompetisi Eropa maupun liga domestik.

Bagi Atalanta, ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan: kemenangan di kandang bisa mengembalikan kepercayaan diri tim dan memperbaiki posisi mereka di klasemen kompetisi Eropa. Sarri perlu menemukan kembali soliditas dan konsistensi hasil.

Berikut seluruh informasi mengenai tempat menyaksikan pertandingan secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar Tim

Untuk Atalanta, saat ini belum tersedia informasi resmi mengenai pemain yang absen atau perkiraan susunan pemain utama. Pembaruan lebih lanjut akan diberikan menjelang sepak mula. Maurizio Sarri akan menentukan pilihannya dengan mempertimbangkan jadwal padat yang baru-baru ini dijalani tim di Serie A dan kompetisi Eropa.

Di kubu tamu, Kairat Almaty dilatih Rafael Urazbakhtin. Detail mengenai perkiraan susunan pemain, cedera, atau skorsing tim asal Kazakhstan itu juga belum tersedia saat ini. Informasi akan diperbarui begitu tersedia.

Performa Terkini

Atalanta datang ke pertandingan ini dengan catatan mengkhawatirkan dalam lima laga terakhir: tanpa kemenangan, dua kali imbang, dan tiga kali kalah. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan telak 3-0 di kandang dari Parma dalam laga Serie A. Sebelumnya, tim asal Bergamo itu bermain imbang 2-2 dengan Fiorentina dan 4-4 dengan Frosinone. Laga melawan Frosinone itu saja sudah menggambarkan kesulitan mereka dalam bertahan. Dalam lima pertandingan terakhir, Atalanta mencetak sembilan gol dan kebobolan 12 kali, catatan yang menunjukkan bahwa mereka tengah berada dalam periode rapuh.

Kairat Almaty memiliki catatan yang lebih berimbang, dengan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan FC Altai Oskemen di liga. Kekalahan terberat dalam periode tersebut adalah saat takluk 5-1 dari Panathinaikos di Conference League. Secara keseluruhan, tim asal Kazakhstan itu mencetak sepuluh gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan terakhir.

Rekor Pertemuan

Data pertemuan sebelumnya antara Atalanta dan Kairat Almaty belum tersedia. Informasi lebih lanjut mengenai riwayat pertemuan kedua tim akan ditambahkan begitu tersedia.

Klasemen

Di Conference League, Atalanta saat ini menempati posisi ke-15, sedangkan Kairat Almaty berada di posisi ke-31 klasemen keseluruhan kompetisi.