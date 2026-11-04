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Conference League
team-logoAtalanta
New Balance Arena
team-logoKairat Almaty
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Saksikan Atalanta vs Kairat Almaty secara langsung hari ini: siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Atalanta vs Kairat Almaty
Atalanta
Kairat Almaty
Conference League

Cara menonton pertandingan Conference League antara Atalanta dan Kairat Almaty, termasuk waktu kick-off dan kabar kedua tim

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Conference League - Pekan 3
New Balance Arena

Atalanta kontra Kairat Almaty akan disiarkan langsung di Sky Sport dan melalui streaming di NOW. Berikut detail untuk mengikuti pertandingan secara langsung.

Atalanta kembali bermain di New Balance Arena, Bergamo, untuk menghadapi Kairat Almaty di UEFA Conference League. Maurizio Sarri mencari jawaban setelah performa timnya di liga belakangan ini jauh dari memuaskan.

Atalanta menyongsong laga Eropa ini dengan moral yang terpuruk: pada pekan terakhir Serie A, mereka menelan kekalahan telak 3-0 dari Parma. Hasil itu menjadi beban dan semakin memperumit posisi mereka di klasemen liga. Sementara itu, di Conference League, tim asal Bergamo tersebut menempati posisi ke-15 di grup.

Kairat Almaty, tim asal Kazakhstan yang dilatih Rafael Urazbakhtin, juga tidak sedang menunjukkan performa yang meyakinkan. Tim asal Almaty itu berada di posisi ke-31 klasemen Conference League dan datang ke Bergamo setelah meraih hasil yang naik turun, baik di kompetisi Eropa maupun liga domestik.

Bagi Atalanta, ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan: kemenangan di kandang bisa mengembalikan kepercayaan diri tim dan memperbaiki posisi mereka di klasemen kompetisi Eropa. Sarri perlu menemukan kembali soliditas dan konsistensi hasil.

Berikut seluruh informasi mengenai tempat menyaksikan pertandingan secara langsung di televisi dan melalui streaming.

Kabar Tim

Kemungkinan susunan pemain Atalanta vs Kairat Almaty

Manajer

  • M. Sarri

Untuk Atalanta, saat ini belum tersedia informasi resmi mengenai pemain yang absen atau perkiraan susunan pemain utama. Pembaruan lebih lanjut akan diberikan menjelang sepak mula. Maurizio Sarri akan menentukan pilihannya dengan mempertimbangkan jadwal padat yang baru-baru ini dijalani tim di Serie A dan kompetisi Eropa.

Di kubu tamu, Kairat Almaty dilatih Rafael Urazbakhtin. Detail mengenai perkiraan susunan pemain, cedera, atau skorsing tim asal Kazakhstan itu juga belum tersedia saat ini. Informasi akan diperbarui begitu tersedia.

Performa Terkini

ATA

ATA - Performa

MIL
K3-2
AJX
K2-0
FRC
S4-4
FIO
S2-2
PAR
K0-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/14
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
KAL

KAL - Performa

RIG
S1-1
IRT
M5-0
PAO
K1-5
AKL
S2-2
ALT
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
10/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Atalanta datang ke pertandingan ini dengan catatan mengkhawatirkan dalam lima laga terakhir: tanpa kemenangan, dua kali imbang, dan tiga kali kalah. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan telak 3-0 di kandang dari Parma dalam laga Serie A. Sebelumnya, tim asal Bergamo itu bermain imbang 2-2 dengan Fiorentina dan 4-4 dengan Frosinone. Laga melawan Frosinone itu saja sudah menggambarkan kesulitan mereka dalam bertahan. Dalam lima pertandingan terakhir, Atalanta mencetak sembilan gol dan kebobolan 12 kali, catatan yang menunjukkan bahwa mereka tengah berada dalam periode rapuh.

Kairat Almaty memiliki catatan yang lebih berimbang, dengan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir. Pertandingan terakhir mereka berakhir imbang 1-1 melawan FC Altai Oskemen di liga. Kekalahan terberat dalam periode tersebut adalah saat takluk 5-1 dari Panathinaikos di Conference League. Secara keseluruhan, tim asal Kazakhstan itu mencetak sepuluh gol dan kebobolan sepuluh kali dalam lima pertandingan terakhir.

Rekor Pertemuan

Data pertemuan sebelumnya antara Atalanta dan Kairat Almaty belum tersedia. Informasi lebih lanjut mengenai riwayat pertemuan kedua tim akan ditambahkan begitu tersedia.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
M
M
2
LuganoLuganoLUG
220084+46
M
M
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
M
M
3
BrannBrannBRA
220062+46
M
M
5
FC TwenteFC TwenteTWE
220051+46
M
M
6
MonacoMonacoASM
220051+46
M
M
7
St.TruidenSt.TruidenSTT
220030+36
M
M
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
M
M
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
211040+44
S
M
10
FC KoebenhavnFC KoebenhavnFCK
211052+34
S
M
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
M
S
12
MjaellbyMjaellbyMJA
211031+24
S
M
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
M
K
13
AjaxAjaxAJX
210132+13
M
K
15
AtalantaAtalantaATA
21013303
K
M
16
BragaBragaBRA
210123-13
M
K
17
GentGentGNT
210112-13
K
M
18
FreiburgFreiburgSCF
210135-23
K
M
19
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
S
S
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
S
S
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
S
S
22
FK Crvena ZvezdaFK Crvena ZvezdaZVE
201145-11
S
K
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
S
K
24
JablonecJablonecJAB
201123-11
S
K
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
K
S
26
AGFAGFAGF
201112-11
S
K
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
S
K
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
K
S
28
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
S
K
30
GetafeGetafeGET
201136-31
K
S
31
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
201126-41
K
S
32
ThunThunTHU
200202-20
K
K
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
K
K
34
KuPSKuPSKUP
200226-40
K
K
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
K
K
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
K
K
Lolos ke 16 besar

Di Conference League, Atalanta saat ini menempati posisi ke-15, sedangkan Kairat Almaty berada di posisi ke-31 klasemen keseluruhan kompetisi.

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