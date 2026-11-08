Cara menonton Aston Villa Women vs Manchester United Women dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

WSL - Pekan 9 8 Nov 2026 - 07.00 Trevor Brown Memorial Ground

Aston Villa Women menjamu Manchester United Women di Trevor Brown Memorial Ground, Boldmere, dalam laga Women's Super League yang penting bagi kedua klub.

Villa asuhan Natalia Arroyo menyambut pertandingan ini dengan performa solid setelah meraih empat kemenangan dalam lima laga terakhir di semua kompetisi. Hasil imbang melawan Arsenal pada laga WSL terakhir menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim papan atas liga. Mereka pun ingin melanjutkan performa tersebut di kandang.

Manchester United, yang ditangani Eva Olid, menempati posisi kelima klasemen WSL menjelang pertandingan ini. Hasil mereka belakangan ini beragam, termasuk dua hasil imbang beruntun di liga melawan Everton dan Manchester City. Namun, kemenangan di ajang piala atas Burnley dan Liverpool menunjukkan bahwa mereka tetap memiliki ketajaman saat dibutuhkan.

Villa saat ini berada di posisi kesembilan klasemen WSL. Karena itu, tiga poin dari laga ini akan memiliki arti berbeda bagi kedua tim. United ingin memberi tekanan kepada tim-tim di atasnya, sementara Villa membutuhkan hasil positif untuk naik di klasemen.

Rekor pertemuan kedua tim menambah sisi menarik pertandingan ini. United umumnya lebih unggul dalam pertemuan-pertemuan terakhir, meski Villa meraih kemenangan berkesan di Old Trafford pada musim 2025/26.

Untuk mengetahui cara menonton laga WSL ini secara langsung, simak informasi berikut.

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