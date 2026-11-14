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WSL
team-logoAston Villa Women
Villa Park
team-logoBirmingham City Women
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Saksikan Aston Villa Women vs. Birmingham City Women secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan melalui live streaming?

Aston Villa Women vs Birmingham City Women
Aston Villa Women
Birmingham City Women
WSL

Panduan lengkap cara menonton Aston Villa Women vs Birmingham City Women secara langsung dalam laga WSL hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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WSL - Pekan 10
Villa Park

Aston Villa Women menjamu Birmingham City Women di Villa Park dalam laga Women's Super League dengan arti yang sangat berbeda bagi masing-masing tim.

Villa asuhan Brian Soerensen menghadapi laga ini dalam performa yang sulit. Dua kekalahan beruntun, yakni 1-0 dari Manchester United di WSL dan 4-1 dari Liverpool di ajang piala, terjadi setelah hasil imbang yang menjanjikan melawan Arsenal. Tuan rumah kini berada di posisi kesembilan dan perlu bangkit di kandang.

Birmingham datang sebagai tim juru kunci liga dan berada dalam kondisi buruk menjelang derbi. Skuad Amy Merricks kalah dalam tiga dari lima pertandingan terakhirnya, termasuk kekalahan 4-1 dari London City Lionesses dan 1-4 dari Tottenham Hotspur di WSL.

Kedua klub sudah saling mengenal dengan baik. Mereka bertemu di Piala WSL pada Oktober dan bermain imbang 1-1. Keakraban itu bisa membuat pertandingan berlangsung ketat meski posisi mereka di klasemen terpaut jauh.

Bagi Villa, tiga poin akan meredakan tekanan dan membawa mereka mendekati paruh atas klasemen. Bagi Birmingham, hasil positif dalam derbi akan menjadi pijakan yang mereka butuhkan untuk mulai berjuang menghindari degradasi.

Simak semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk menonton Aston Villa Women vs Birmingham City Women secara langsung.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Aston Villa Women vs Birmingham City Women

Manajer

  • B. Soerensen

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