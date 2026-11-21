Cara menyaksikan Arsenal Women vs West Ham United Women dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

WSL - Pekan 11 22 Nov 2026 - 09.30 Emirates Stadium

Arsenal Women menjamu West Ham United Women di Stadion Emirates dalam laga WSL saat kedua tim berada dalam situasi yang sangat berbeda musim ini.

Arsenal asuhan Renee Slegers memasuki pertandingan ini tanpa kemenangan kandang sepanjang musim. Kelima laga WSL mereka di Emirates berakhir imbang, yang terbaru dengan skor 1-1 melawan London City Lionesses. Dalam laga itu, Mary Earps melakukan delapan penyelamatan untuk menggagalkan kemenangan Arsenal. Hasil tersebut menempatkan Arsenal di posisi keenam klasemen, sementara kekalahan 0-2 dari Lyon di Liga Champions Wanita pada tengah pekan tidak banyak mengurangi tekanan terhadap Slegers untuk menemukan cara meraih kemenangan di kandang.

Frida Maanum menjadi pemain Arsenal yang paling menonjol dalam beberapa pekan terakhir, dengan mencetak gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka. Gelandang asal Norwegia itu membutuhkan dukungan dari rekan-rekannya agar Arsenal akhirnya dapat mengakhiri rentetan hasil imbang di kandang.

West Ham datang dengan performa yang membaik. Tim asuhan Rita Guarino kalah 5-0 dari Manchester City pada awal bulan ini, tetapi kemudian bangkit dengan kemenangan 2-0 atas Charlton Athletic di WSL dan 3-0 atas Wolverhampton WFC di Piala WSL. West Ham menempati posisi kesembilan di WSL dan akan berupaya meraih hasil positif melawan tim yang belum menang di kandang musim ini.

Arsenal memiliki rekor pertemuan yang mengesankan melawan West Ham, meski performa terkini tim asuhan Guarino menunjukkan laga ini tidak akan mudah. Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk menyaksikan pertandingan WSL ini.

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