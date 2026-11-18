Cara menonton Arsenal Women vs OL Lyonnes dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Women's Champions League - Pekan 5 19 Nov 2026 - 15.00 Emirates Stadium

Arsenal Women menjamu OL Lyon di Emirates Stadium dalam Liga Champions Wanita UEFA. Pemuncak klasemen itu bertandang ke markas tim yang bertekad memangkas jarak di papan atas.

Tim asuhan Renee Slegers memasuki laga ini setelah bermain imbang dalam dua pertandingan terakhir. Hasil 1-1 saat bertandang ke Barcelona di Liga Champions disusul hasil imbang 1-1 di kandang melawan London City Lionesses di WSL. Arsenal pun berada di peringkat keenam liga domestik, tertinggal enam poin dari posisi ketiga.

Frida Maanum sedang tampil bagus dengan mencetak gol dalam kedua laga imbang tersebut. Golnya di Estadi Johan Cruyff membawa Arsenal unggul secara mengejutkan sebelum Barcelona menyamakan kedudukan. Ia kembali membuka skor melawan London City, tetapi Mary Earps melakukan delapan penyelamatan untuk menggagalkan kemenangan Arsenal.

Lyon datang sebagai tim dengan performa terbaik di kompetisi ini. Skuad Jonatan Giraldez memenangi kelima pertandingan terakhirnya, mencetak 22 gol dan hanya kebobolan satu kali. Kemenangan telak 6-0 atas Juventus di Liga Champions dan kemenangan 7-1 atas Lens di liga menunjukkan beratnya tantangan yang dihadapi Arsenal.

Di klasemen Liga Champions Wanita, Lyon berada di posisi pertama, sementara Arsenal di posisi keempat. Kemenangan tuan rumah akan memangkas jarak, sedangkan kemenangan Lyon akan memperlebar keunggulannya di puncak.

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