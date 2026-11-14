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WSL
team-logoArsenal Women
Emirates Stadium
team-logoLondon City Lionesses
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Saksikan Arsenal Women vs. London City Lionesses secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan layanan streaming?

Arsenal Women vs London City Lionesses
Arsenal Women
London City Lionesses
WSL

Panduan lengkap untuk menonton siaran langsung laga WSL antara Arsenal Women dan London City Lionesses hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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WSL - Pekan 10
Emirates Stadium

Arsenal Women kembali berlaga di WSL pada Minggu di Emirates Stadium dengan menjamu London City Lionesses dalam pertandingan yang penting bagi kedua tim di papan klasemen.

Tim asuhan Renee Slegers menghadapi laga ini setelah meraih hasil imbang 1-1 yang patut diapresiasi melawan Barcelona di Liga Champions Wanita, hasil yang membawa mereka kembali ke empat besar fase liga. Arsenal memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, meski posisi mereka di liga domestik masih menjadi perhatian. Mereka berada di urutan keenam WSL, tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen Manchester City.

Frida Maanum menjadi pahlawan pada tengah pekan setelah menyambar bola pantul untuk membawa Arsenal unggul secara mengejutkan di Estadi Johan Cruyff. Tim tamu mampu mempertahankan hasil imbang meski Barcelona melepaskan 18 tembakan ke gawang sebelum jeda. Penampilan bertahan itu akan memberi Slegers kepercayaan diri menjelang pertandingan hari Minggu ini.

London City Lionesses datang dalam performa bagus. Tim asuhan Eder Maestre berada di posisi ketiga WSL dan memenangi empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan 4-1 atas Birmingham City Women akhir pekan lalu. Mereka bermain imbang melawan Liverpool serta mengalahkan Crystal Palace dan West Ham dalam beberapa laga terakhir, menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing secara konsisten di level ini.

Rekor pertemuan berpihak kepada Arsenal, tetapi London City Lionesses telah menunjukkan bahwa mereka bukan lagi tim yang bisa diremehkan. Satu-satunya kekalahan mereka dalam lima pertemuan terakhir di laga ini terjadi di Emirates pada September 2025, ketika Arsenal menang 4-1.

Pertandingan ini penting bagi kedua klub. Simak semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menontonnya.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Arsenal Women vs London City Lionesses

Manajer

  • R. Slegers

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