Cara menonton Arsenal Women vs Aston Villa Women dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

WSL - Pekan 8 1 Nov 2026 - 07.00 Emirates Stadium

Arsenal Women menjamu Aston Villa Women di Emirates Stadium dalam laga WSL yang penting bagi kedua tim seiring musim mulai menunjukkan arahnya.

Arsenal asuhan Renee Slegers datang setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas SL Benfica di Champions League. Hasil itu menegaskan kualitas mereka saat bermain di kandang dan meningkatkan kepercayaan diri menjelang ujian di kompetisi domestik ini. Performa mereka di WSL kurang konsisten. Kemenangan atas Tottenham dan kekalahan dari Manchester City menunjukkan bahwa tim ini masih mencari ritme terbaiknya di liga.

Aston Villa menghadapi pertandingan ini dalam performa bagus. Tim asuhan Natalia Arroyo memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, termasuk dua kemenangan beruntun di WSL atas Liverpool dan Everton. Mereka datang ke Emirates Stadium dengan momentum positif.

Rekor pertemuan kedua tim menarik untuk dicermati. Arsenal secara umum lebih unggul, meski kemenangan Villa 5-2 di Villa Park pada April 2025 menunjukkan bahwa mereka mampu menyulitkan Arsenal ketika tampil dalam performa terbaik.

Dengan Arsenal berada di posisi keenam klasemen WSL dan Villa di posisi kedelapan, kedua klub memburu poin untuk naik di klasemen. Laga ini berpotensi menentukan arah musim masing-masing.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton pertandingan ini.

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