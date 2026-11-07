Cara menonton Arsenal vs Hull City dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Premier League - Pekan 10 7 Nov 2026 - 10.00 Emirates Stadium

Arsenal menjamu Hull City di Emirates Stadium pada Sabtu, 7 November, dalam laga Liga Primer yang mempertemukan pemuncak klasemen dengan tim promosi yang masih beradaptasi di kasta tertinggi.

Tim asuhan Mikel Arteta datang dengan performa apik setelah meraih kemenangan beruntun atas Liverpool dan Slavia Prague. Arsenal juga menjaga rekor tak terkalahkan di Liga Champions sembari bersaing untuk menjadi yang terbaik di kompetisi domestik. Kemenangan kelima mereka di liga musim ini akan memperlebar keunggulan di puncak klasemen.

Namun, situasi di Emirates bukannya tanpa masalah. Bukayo Saka dipastikan absen untuk waktu yang cukup lama, sehingga pemain lain harus bekerja lebih keras untuk mengisi kekosongan kreativitas yang ditinggalkannya. Lima pemain Arsenal masuk skuad terbaru Inggris, dan Arteta perlu mengelola sumber daya timnya dengan cermat di tengah jadwal pertandingan yang padat.

William Saliba, yang tidak ikut dalam lawatan ke Praha pada tengah pekan sebagai langkah pencegahan, bisa kembali ke susunan pemain inti setelah Ezri Konsa terpaksa ditarik keluar karena cedera saat melawan tim asal Ceko tersebut. Kebugaran bek tengah asal Prancis itu akan dipantau secara saksama menjelang kick-off.

Hull City datang ke Emirates dengan hanya satu kemenangan dalam lima laga terakhirnya di Liga Primer, meski tim asuhan Sergej Jakirovic telah menunjukkan bahwa mereka mampu menyulitkan lawan. Kemenangan kandang 2-0 atas Manchester United pada awal musim ini menunjukkan bahwa Hull City bukan lawan yang mudah dalam musim pertama mereka di kasta tertinggi setelah satu dekade.

Bagi tim tamu, tugasnya jelas: meredam tekanan, menjaga kerapatan antarlini, dan mencari peluang untuk menyerang balik Arsenal. Namun, apakah mereka memiliki pemain yang mampu menjalankan rencana itu saat menghadapi pemuncak klasemen masih menjadi pertanyaan besar.