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Africa Cup of Nations Qualification
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Saksikan Aljazair vs Togo secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di televisi dan melalui streaming langsung?

Algeria vs Togo
Algeria
Togo
Africa Cup of Nations Qualification

Panduan lengkap cara menonton langsung laga Kualifikasi Piala Afrika antara Aljazair dan Togo hari ini.

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Pratinjau pertandingan

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Africa Cup of Nations Qualification - Pekan 3

Aljazair menjamu Togo dalam Kualifikasi Piala Afrika. Berada di puncak Grup I, Aljazair ingin memperkuat posisinya dan semakin dekat untuk mengamankan tempat di turnamen tersebut.

Tim asuhan Brahim Hemdani datang dengan kondisi yang cukup baik setelah menjalani dua pertandingan kompetitif berturut-turut pada September. Keikutsertaan mereka di Piala Dunia pada musim panas juga menunjukkan bahwa skuad ini telah diuji di level tertinggi dalam beberapa bulan terakhir.

Togo, yang berada di posisi ketiga grup, membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos. Tim asuhan Patrice Neveu telah menunjukkan bahwa mereka mampu memenangi pertandingan, tetapi akan menghadapi lawan dengan kualitas lebih tinggi saat bertandang ke markas pemimpin grup di Aljazair.

Rekor Aljazair melawan Togo memberi tuan rumah alasan untuk percaya diri. Mereka memenangi empat dari lima pertemuan terakhir, termasuk kemenangan 5-1 dalam pertemuan sebelumnya pada rangkaian kualifikasi ini.

Togo harus tampil jauh lebih disiplin dibandingkan dalam pertemuan itu jika ingin meraih hasil dari pertandingan ini. Performa mereka dalam laga-laga kualifikasi belakangan ini tidak konsisten, sementara dukungan publik tuan rumah akan menambah tekanan.

Untuk mengetahui semua cara mengikuti pertandingan Kualifikasi Piala Afrika ini, termasuk pilihan saluran televisi dan siaran langsung, simak informasi berikut.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Algeria vs Togo

Manajer

  • B. Hemdani

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