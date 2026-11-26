Cara menonton Aljazair U-17 vs Republik Dominika U-17 dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

World Cup U17 - Pekan 3 27 Nov 2026 - 10.00

Aljazair U-17 menghadapi Republik Dominika U-17 di Grup J Piala Dunia U-17, dengan susunan klasemen grup yang masih berkembang. Detail lokasi pertandingan ini belum dikonfirmasi.

Aljazair berada di posisi ketiga setelah mengawali turnamen dengan hasil beragam. Mereka kalah 4-2 dari Chile U-17 pada 21 November dalam laga pembuka.

Mereka bangkit pada 24 November dengan kemenangan 2-1 atas Montenegro U-17. Hasil itu menjaga mereka tetap bersaing di grup.

Republik Dominika U-17 memuncaki Grup J, sesuatu yang hanya diperkirakan oleh sedikit orang sebelum turnamen dimulai. Mereka bermain imbang 1-1 dengan Montenegro U-17 pada 21 November dalam laga pembuka.

Mereka kemudian menang 2-1 atas Chile U-17 pada 24 November. Hasil itu membuat mereka belum terkalahkan dalam kompetisi ini, dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang dari dua pertandingan.

Aljazair perlu melanjutkan momentum kemenangan atas Montenegro, sementara pemuncak klasemen grup akan berusaha mempertahankan posisinya. Berikut cara mengikuti pertandingan ini.

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