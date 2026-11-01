Cara menonton Al-Wasl vs Al Quwa Al Jawiya dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 4 2 Nov 2026 - 11.00

Al-Wasl dan Al Quwa Al Jawiya bertemu di Liga Champions Asia Elite, dengan kedua klub berupaya memperkuat posisi mereka di klasemen grup Barat.

Al-Wasl asuhan Rui Vitoria menghadapi laga ini dalam tekanan. Dua kekalahan dalam tiga pertandingan terakhir mereka di Liga Champions Asia Elite membuat mereka terpuruk di papan bawah grup, dan mereka membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang mereka di kompetisi kontinental ini.

Al Quwa Al Jawiya datang dengan performa yang lebih baik di kompetisi kontinental. Tim asal Irak itu meraih kemenangan atas Pakhtakor Tashkent dalam pertandingan terakhir mereka di Liga Champions Asia Elite, memberikan skuad asuhan Fathi Al Jabal momentum nyata menjelang laga ini.

Kedua tim belum sepenuhnya konsisten di semua kompetisi. Al-Wasl tampil solid di kompetisi domestik tetapi kesulitan di kompetisi kontinental, sementara Al Quwa Al Jawiya bermain imbang dalam dua dari tiga pertandingan terakhir mereka di Liga Primer Irak.

Karena kedua tim membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi di grup Barat, laga ini sangat penting bagi peluang masing-masing untuk lolos ke babak gugur.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Al-Wasl vs Al Quwa Al Jawiya.

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