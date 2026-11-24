Cara menonton Al-Taawoun vs Al-Nahda dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 25 Nov 2026 - 13.15

Al-Taawoun menjamu Al-Nahda dalam laga Grup C Liga Champions Asia 2. Tuan rumah ingin mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Stadion dan kota tempat pertandingan belum dikonfirmasi.

Al-Taawoun tampil baik di kompetisi ini. Mereka mengalahkan Al-Faisaly 3-1 dalam laga kontinental terakhir mereka pada 4 November, setelah memenangi pertemuan sebelumnya 2-0 di kandang lawan.

Hasil mereka di kompetisi domestik kurang konsisten. Sejumlah hasil imbang dan kekalahan di Liga Pro Saudi, termasuk hasil 1-1 melawan Al-Ettifaq pada 31 Oktober, menunjukkan bahwa mereka tampil lebih kuat di Asia daripada di kompetisi domestik.

Al-Nahda menghadapi situasi yang lebih sulit. Mereka dua kali kalah dari Al-Rayyan dalam kurun sepekan, termasuk kekalahan 4-1 pada 28 Oktober, dan berada di dasar klasemen grup.

Namun, ada hal positif dari performa mereka di kompetisi domestik. Kemenangan atas Sur dan Saham di Liga Profesional menunjukkan bahwa mereka mampu mencetak banyak gol saat tekanan berkurang.

Kedua tim bermain imbang 1-1 pada September, sehingga Al-Nahda akan yakin bisa meraih hasil dalam laga ini. Berikut cara mengikuti pertandingan, termasuk informasi saluran TV, streaming, dan waktu kick-off.

Informasi resmi mengenai siaran pertandingan ini saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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