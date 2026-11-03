Cara menonton Al-Taawoun vs Al-Faisaly dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 4 4 Nov 2026 - 13.15

Al-Taawoun menghadapi Al-Faisaly di AFC Champions League Two. Tim asal Arab Saudi itu ingin melanjutkan performa positifnya belakangan ini di kompetisi Asia.

Al-Taawoun memasuki laga ini setelah memenangi pertemuan terakhir melawan Al-Faisaly dengan skor 2-0, hasil yang memberi mereka momentum di fase grup. Performa mereka di kompetisi domestik belum konsisten, tetapi AFC Champions League Two memberi mereka hasil yang lebih positif.

Al-Faisaly datang dalam kondisi sulit. Klub asal Yordania itu kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir, termasuk kekalahan 2-0 dari Al-Taawoun, dan menempati posisi ketiga Grup C menjelang laga ini.

Al-Taawoun memimpin Grup C dan ingin memperkuat posisinya dengan kemenangan lagi di kandang. Kemenangan kedua secara beruntun atas lawan yang sama akan sangat membantu mereka mengamankan kelolosan.

Bagi Al-Faisaly, ruang untuk melakukan kesalahan semakin sempit. Kekalahan di laga ini akan memberi tekanan besar pada peluang mereka untuk lolos. Karena itu, setidaknya mereka harus menunjukkan peningkatan performa.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang tempat menonton Al-Taawoun vs Al-Faisaly, termasuk waktu sepak mula dan kabar tim terbaru.

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