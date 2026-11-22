Cara menonton Al Quwa Al Jawiya vs Al-Gharafa dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 23 Nov 2026 - 13.15

Al Quwa Al Jawiya menjamu Al-Gharafa di Liga Champions Asia Elite. Kedua klub ingin naik di klasemen Wilayah Barat. Lokasi dan waktu sepak mula belum dikonfirmasi.

Tim asal Irak itu datang dengan performa yang naik turun di bawah Fathi Al Jabal. Mereka memenangi laga liga terakhir dengan skor 3-2 atas Al-Gharraf, setelah kalah dari Al Karkh dua pekan sebelumnya.

Catatan mereka di kompetisi Asia juga tidak konsisten. Al Quwa Al Jawiya mengalahkan Pakhtakor Tashkent 1-0 pada akhir Oktober, lalu kalah dari Al-Wasl dalam laga terbuka awal bulan ini.

Al-Gharafa datang setelah menang 3-2 atas Al-Arabi di Stars League, hasil yang mengakhiri dua kekalahan beruntun. Tim asuhan Pedro Martins membutuhkan dorongan itu setelah mengalami kekalahan telak di kompetisi Asia.

Kekalahan itu terjadi saat mereka takluk 5-0 dari Al Qadsiah, hasil yang membekas pada catatan mereka di kompetisi ini. Mereka juga kalah 2-1 dari Al Ahli pada laga pertama mereka dalam rangkaian ini.

Kedua tim berada di paruh bawah klasemen Wilayah Barat, sehingga poin penting bagi masing-masing. Berikut cara mengikuti pertandingannya.

Informasi siaran resmi untuk laga ini saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan streaming langsung akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

Kabar tim dan skuad