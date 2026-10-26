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Cara menonton Al Qadsiah vs Al-Sadd dengan VPN

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Cakupan internasional

Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 3 26 Okt 2026 - 14.15

Al Qadsiah menjamu Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite. Tim asuhan Brendan Rodgers berupaya bangkit di pentas Asia setelah menjalani pekan yang sulit di kompetisi domestik.

Qadsiah memasuki laga ini setelah kalah 2-3 dari Al Hilal di Liga Pro Saudi. Itu merupakan kekalahan pertama mereka dalam beberapa pekan terakhir, setelah rentetan hasil bagus yang membawa mereka ke puncak klasemen Liga Pro Saudi. Hasil tersebut tentu mengecewakan, tetapi Liga Champions Asia Elite memberi mereka kesempatan langsung untuk memulai lagi.

Al-Sadd asuhan Razvan Lucescu datang dalam performa buruk, apa pun tolok ukurnya. Tim asal Qatar itu kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka di Liga Bintang Qatar dan Liga Champions Asia Elite, banyak kebobolan, serta kesulitan tampil konsisten.

Satu-satunya kemenangan Al-Sadd dalam lima pertandingan tersebut diraih atas Al-Shahaniya. Mereka juga sudah kalah dari Al Hilal di kompetisi ini. Perbedaan performa terkini kedua tim terlihat jelas.

Suporter Qadsiah di kandang mereka, Stadion Prince Saud bin Jalawi, akan mengharapkan respons dari para pemain Rodgers. Tuan rumah telah menunjukkan kemampuan mencetak banyak gol, termasuk saat menang 5-0 atas Al Kholood dan 2-1 atas Abha dalam rangkaian pertandingan terakhir mereka.

Bagi Al-Sadd, ini kesempatan untuk menghentikan tren buruk yang membuat mereka turun ke peringkat ke-16 klasemen grup Wilayah Barat. Tim asuhan Lucescu sangat membutuhkan poin agar tetap berpeluang bersaing di kompetisi ini.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Al Qadsiah vs Al-Sadd secara langsung.

Kabar tim & skuad

Brendan Rodgers belum mengonfirmasi susunan pemain utama Al Qadsiah, dan saat ini belum tersedia informasi mengenai cedera atau skorsing di kubu tuan rumah. Pembaruan akan ditambahkan mendekati waktu sepak mula ketika kondisi skuad semakin jelas.

Detail skuad Al-Sadd asuhan Razvan Lucescu juga belum terkonfirmasi pada tahap ini, tanpa ada cedera atau skorsing yang tercatat. Kabar tim selanjutnya akan disampaikan begitu tersedia.

Performa

Al Qadsiah meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak 11 gol dan kebobolan tujuh. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-3 dari Al Hilal di Liga Pro Saudi, yang mengakhiri rangkaian pertandingan yang mencakup kemenangan 1-0 atas Al-Taawoun dan 5-0 atas Al Kholood. Hasil imbang diraih saat menghadapi Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Asia Elite.

Al-Sadd menang sekali dan kalah empat kali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan 12. Satu-satunya kemenangan mereka diraih dengan skor 4-0 atas Al-Shahaniya di Liga Bintang Qatar. Mereka kemudian kalah dalam dua laga terakhir secara beruntun, yakni 2-3 dari Al-Duhail dan 0-2 dari Al Hilal di kompetisi ini.

Rekor pertemuan

Data lima pertemuan terakhir antara Al Qadsiah dan Al-Sadd tidak tersedia. Informasi historis tambahan akan ditambahkan begitu tersedia.