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AFC Champions League Elite
team-logoAl Qadsiah
team-logoAl-Sadd
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Saksikan Al Qadsiah vs Al-Sadd secara langsung: TV, siaran streaming, dan liputan internasional Liga Champions Elite AFC

Al Qadsiah vs Al-Sadd
Al Qadsiah
Al-Sadd
AFC Champions League Elite

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Cakupan internasional

Negara

Penyiar

Halaman utama

Aljazair

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Argentina

Disney+ Premium Argentina

Disney+

Australia

Paramount+

Paramount+

Bolivia

Disney+ Premium Chile

Disney+

Brasil

Disney+ Premium Brazil

Disney+

Chad

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Cile

Disney+ Premium Chile

Disney+

Tiongkok

Migu / iQiyi

Migu Video

Kolombia

Disney+ Premium Sur

Disney+

Mesir

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

India

FanCode

FanCode

Indonesia

Vision+

Vision+

Iran

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Irak

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Jepang

DAZN Japan

DAZN Japan

Mauritania

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Meksiko

ESPN3 Mexico / Disney+ Premium Mexico

Disney+

Maroko

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Pakistan

FanCode / tapmad

tapmad

Peru

Disney+ Premium Chile

Disney+

Arab Saudi

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Sudan

beIN Sports HD 1 / beIN SPORTS CONNECT

beIN Sports

Amerika Serikat

YouTube (The AFC Hub)

YouTube

Uruguay

Disney+ Premium Argentina

Disney+

Venezuela

Disney+ Premium Sur

Disney+

Pratinjau pertandingan

Al Qadsiah menjamu Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite. Tim asuhan Brendan Rodgers berupaya bangkit di pentas Asia setelah menjalani pekan yang sulit di kompetisi domestik.

Qadsiah memasuki laga ini setelah kalah 2-3 dari Al Hilal di Liga Pro Saudi. Itu merupakan kekalahan pertama mereka dalam beberapa pekan terakhir, setelah rentetan hasil bagus yang membawa mereka ke puncak klasemen Liga Pro Saudi. Hasil tersebut tentu mengecewakan, tetapi Liga Champions Asia Elite memberi mereka kesempatan langsung untuk memulai lagi.

Al-Sadd asuhan Razvan Lucescu datang dalam performa buruk, apa pun tolok ukurnya. Tim asal Qatar itu kalah dalam empat dari lima pertandingan terakhir mereka di Liga Bintang Qatar dan Liga Champions Asia Elite, banyak kebobolan, serta kesulitan tampil konsisten.

Satu-satunya kemenangan Al-Sadd dalam lima pertandingan tersebut diraih atas Al-Shahaniya. Mereka juga sudah kalah dari Al Hilal di kompetisi ini. Perbedaan performa terkini kedua tim terlihat jelas.

Suporter Qadsiah di kandang mereka, Stadion Prince Saud bin Jalawi, akan mengharapkan respons dari para pemain Rodgers. Tuan rumah telah menunjukkan kemampuan mencetak banyak gol, termasuk saat menang 5-0 atas Al Kholood dan 2-1 atas Abha dalam rangkaian pertandingan terakhir mereka.

Bagi Al-Sadd, ini kesempatan untuk menghentikan tren buruk yang membuat mereka turun ke peringkat ke-16 klasemen grup Wilayah Barat. Tim asuhan Lucescu sangat membutuhkan poin agar tetap berpeluang bersaing di kompetisi ini.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Al Qadsiah vs Al-Sadd secara langsung.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Al Qadsiah vs Al-Sadd

Manajer

  • B. Rodgers

Brendan Rodgers belum mengonfirmasi susunan pemain utama Al Qadsiah, dan saat ini belum tersedia informasi mengenai cedera atau skorsing di kubu tuan rumah. Pembaruan akan ditambahkan mendekati waktu sepak mula ketika kondisi skuad semakin jelas.

Detail skuad Al-Sadd asuhan Razvan Lucescu juga belum terkonfirmasi pada tahap ini, tanpa ada cedera atau skorsing yang tercatat. Kabar tim selanjutnya akan disampaikan begitu tersedia.

Performa

ALQ

ALQ - Performa

ALK
M0-5
PAT
S1-1
ABH
M2-1
ALT
M0-1
HIL
K2-3
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
ALS

ALS - Performa

EST
K3-0
ALA
K2-3
HIL
K0-2
ADS
K2-3
SHA
M0-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
8/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Al Qadsiah meraih tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir, dengan mencetak 11 gol dan kebobolan tujuh. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-3 dari Al Hilal di Liga Pro Saudi, yang mengakhiri rangkaian pertandingan yang mencakup kemenangan 1-0 atas Al-Taawoun dan 5-0 atas Al Kholood. Hasil imbang diraih saat menghadapi Pakhtakor Tashkent di Liga Champions Asia Elite.

Al-Sadd menang sekali dan kalah empat kali dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan 12. Satu-satunya kemenangan mereka diraih dengan skor 4-0 atas Al-Shahaniya di Liga Bintang Qatar. Mereka kemudian kalah dalam dua laga terakhir secara beruntun, yakni 2-3 dari Al-Duhail dan 0-2 dari Al Hilal di kompetisi ini.

Rekor pertemuan

Data lima pertemuan terakhir antara Al Qadsiah dan Al-Sadd tidak tersedia. Informasi historis tambahan akan ditambahkan begitu tersedia.

Klasemen

West

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al-AinAl-AinALA
220081+76
M
M
2
EsteghlalEsteghlalEST
220051+46
M
M
3
Al HilalAl HilalHIL
220041+36
M
M
4
Shabab Al-Ahli Dubai FCShabab Al-Ahli Dubai FCALA
220031+26
M
M
5
Al AhliAl AhliAHL
211042+24
M
S
6
Al QadsiahAl QadsiahALQ
211032+14
S
M
7
Neftchi FargonaNeftchi FargonaNEF
210123-13
K
M
8
Al Nassr FCAl Nassr FCALN
210135-23
M
K
9
Pakhtakor TashkentPakhtakor TashkentPAT
20202202
S
S
10
Al-ShamalAl-ShamalALS
20201102
S
S
11
Al IttihadAl IttihadITT
201123-11
K
S
12
TractorTractorTRA
201101-11
S
K
13
Al-GharafaAl-GharafaALG
200224-20
K
K
14
Al-WaslAl-WaslALW
200225-30
K
K
15
Al Quwa Al JawiyaAl Quwa Al JawiyaALQ
200215-40
K
K
16
Al-SaddAl-SaddALS
200205-50
K
K
Lolos ke 16 besar

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