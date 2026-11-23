Cara menonton Al Nassr FC vs Al-Sadd dengan VPN

Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih baik, atau dari wilayah lain yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah jaringan pribadi virtual (VPN) berguna.

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Dapatkan VPN yang andal . Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet).

. Pilih penyedia layanan VP tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (komputer, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server . Aktifkan VPN dan hubungkan ke server pilihan untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server pilihan untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga pemegang hak siar.

Masuk & temukan siaran. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan nikmati pertandingannya!

Pratinjau Pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 5 24 Nov 2026 - 13.15

Al Nassr menjamu Al-Sadd di Liga Champions Asia Elite pada Selasa, 24 November, dengan kedua klub mengincar poin di zona Barat.

Tim asal Arab Saudi itu datang setelah mengalami kemunduran. Mereka kalah 3-1 di kandang Al Ahli dalam Liga Pro Saudi pada Jumat, dan Cristiano Ronaldo gagal mengeksekusi penalti setelah membawa timnya unggul lebih dulu.

Kekalahan itu mengakhiri rentetan empat kemenangan beruntun. Sebelumnya, tim asuhan Ange Postecoglou mencetak banyak gol, termasuk saat menang 6-2 atas Pakhtakor Tashkent di kompetisi ini.

Sadio Mane absen dalam laga melawan Al Ahli dengan izin klub agar bisa mendampingi istrinya saat kelahiran anak mereka. Postecoglou membela keputusan itu dengan tegas dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Al-Sadd datang dengan performa yang lebih biasa. Tim asuhan Razvan Lucescu mengalahkan Lusail SC 3-2 di Stars League pada Jumat, tetapi mereka juga kalah 4-3 dari Al-Rayyan pada awal bulan ini.

Dalam penampilan terakhir mereka di kompetisi kontinental, Al-Sadd bermain imbang tanpa gol melawan Al Ahli. Mereka juga bermain imbang 1-1 dengan Al Qadsiah. Al-Sadd mengalahkan Al Nassr 2-1 saat kedua klub terakhir kali bertemu di kompetisi ini.