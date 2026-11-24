Cara menonton Al-Jazira vs Gol Gohar dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 5 25 Nov 2026 - 11.00

Al-Jazira menjamu Gol Gohar di Liga Champions AFC 2. Laga Grup B ini mempertemukan tim asal Uni Emirat Arab tersebut dengan Gol Gohar dari Iran. Lokasi pertandingan belum dikonfirmasi.

Al-Jazira datang sebagai pemuncak grup dengan performa impresif. Mereka memenangi empat dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk kemenangan 4-2 dan 0-3 atas Muharraq di turnamen ini.

Namun, penampilan terakhir mereka kurang meyakinkan. Hasil imbang 1-1 melawan Khorfakkan di ADNOC Pro League pada 21 November mengakhiri rentetan empat kemenangan beruntun.

Gol Gohar berada di posisi keempat grup dan kesulitan mencetak gol di kompetisi antarklub Asia. Mereka kalah 1-0 dari Arkadag pada 4 November setelah bermain imbang tanpa gol melawan lawan yang sama sepekan sebelumnya.

Di kompetisi domestik, situasinya lebih baik. Gol Gohar menang 2-1 di kandang Malavan dalam Persian Gulf Pro League pada 19 November dan akan datang dengan hasil itu masih segar dalam ingatan.

Kedua tim bermain imbang 0-0 pada September, sehingga Gol Gohar sudah tahu bahwa mereka mampu menahan Al-Jazira. Pertandingan ketat lainnya di Grup B bukanlah kejutan.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui untuk mengikuti pertandingan ini.

Informasi resmi mengenai siaran Al-Jazira vs Gol Gohar saat ini belum tersedia. Rincian saluran TV dan layanan streaming langsung akan ditambahkan setelah dikonfirmasi.

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