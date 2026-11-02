Cara menonton Al-Hussein SC vs Al Shorta dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Two - Pekan 4 3 Nov 2026 - 11.00

Al-Hussein SC menjamu Al Shorta di AFC Champions League Two. Kedua tim kembali berlaga di kompetisi kontinental setelah menjalani pertandingan domestik pada akhir pekan.

Kedua klub sudah saling mengenal dalam edisi kompetisi ini. Mereka bermain imbang 1-1 pada pertemuan sebelumnya beberapa hari lalu, sehingga laga ulang ini sangat penting bagi peluang mereka untuk lolos dari Grup D.

Al-Hussein menyambut pertandingan ini dengan performa domestik yang cukup baik. Mereka mengalahkan Al-Faisaly pada 31 Oktober dan menunjukkan kemampuan meraih hasil saat dibutuhkan, meski kiprah mereka di kompetisi AFC diwarnai kemenangan dan hasil imbang.

Al Shorta datang sebagai pemimpin grup. Performa mereka di Iraqi Premier League dan AFC Champions League Two mencerminkan momentum yang kuat. Kemenangan atas Al Zawraa dan penampilan tandang yang solid melawan East Bengal FC menegaskan kemampuan mereka di kompetisi kontinental.

Dengan persaingan di klasemen yang ketat dan kedua tim sudah mengetahui kekuatan lawan setelah hasil imbang baru-baru ini, laga ini menjanjikan persaingan sengit antara dua tim yang berimbang.

Simak semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk menonton Al-Hussein SC vs Al Shorta secara langsung.

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