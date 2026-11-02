Cara menonton Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

AFC Champions League Elite - Pekan 4 3 Nov 2026 - 13.15

Al Hilal kembali berlaga di Liga Champions Asia Elite pada Selasa, 3 November, saat menjamu Shabab Al-Ahli Dubai FC pada matchday keempat kompetisi antarklub Asia tersebut.

Tim asuhan Simone Inzaghi menempati posisi kelima klasemen grup Wilayah Barat menjelang laga ini. Pemuncak klasemen liga Arab Saudi itu berupaya memperbaiki posisinya di kompetisi antarklub Asia setelah mencatatkan hasil yang naik turun sejauh ini.

Al Hilal menyambut pertandingan ini dengan performa apik di kompetisi domestik. Kemenangan 2-0 atas Al Fateh pada 31 Oktober memperpanjang rentetan hasil positif mereka di Liga Pro Saudi, yang mereka pimpin dengan 30 poin dari 11 pertandingan.

Ollie Watkins berperan penting dalam laju mereka di kompetisi domestik. Penyerang asal Inggris itu mencetak lima gol dan menyumbang lima assist dalam delapan penampilan di Liga Pro Saudi sejak bergabung dari Aston Villa. Ia pun segera mengakui bahwa peningkatan level persaingannya lebih besar daripada yang diperkirakan, seraya menyebut liga tersebut sulit dan memuji kualitas klub-klubnya.

Shabab Al-Ahli berada di posisi yang lebih baik di klasemen grup, yakni peringkat kedua Wilayah Barat. Klub asal Dubai itu memenangi kelima pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, termasuk kemenangan 2-0 atas Esteghlal di Liga Champions Asia Elite pada 27 Oktober.

Skuad Andre Jardine bertandang ke Riyadh dengan momentum yang kuat. Lima kemenangan dari lima laga di kompetisi domestik dan antarklub Asia menunjukkan konsistensi yang perlu diimbangi Al Hilal, yang kalah dari Al-Shamal dalam pertandingan terakhirnya di Liga Champions.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang cara menonton Al Hilal vs Shabab Al-Ahli Dubai FC.

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