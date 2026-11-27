Cara menonton Al Hazem vs Al Nassr FC dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Saudi Pro League - Pekan 13 28 Nov 2026 - 07.15 Al Hazem Club Stadium

Al Nassr bertandang ke Ar Rass untuk menghadapi Al Hazem dalam lanjutan Liga Pro Saudi di Al Hazem Club Stadium pada Sabtu, 28 November.

Tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Al-Sadd 2-1 di Liga Champions Elite AFC pada Selasa. Cristiano Ronaldo mencetak gol lewat penalti, sementara Joao Felix menambah gol melalui voli tumit yang spektakuler. Gol itu menuai pujian hingga ke luar Arab Saudi.

Al Nassr menempati posisi ketiga klasemen liga, dan tim asuhan Ange Postecoglou ingin melupakan kekalahan 3-1 dari Al Ahli pada 20 November. Mereka juga menghadapi jadwal padat, dengan laga melawan Al Qadsiah dan lawatan ke Asia untuk menghadapi Al-Gharafa setelah pertandingan ini.

Al Hazem, yang ditangani Jalel Kadri, berada dalam situasi lebih sulit. Mereka menempati posisi ke-14 klasemen dan belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan liga terakhir, dengan tiga kekalahan dan dua hasil imbang.

Tuan rumah kalah 4-2 dari Al Khaleej dalam pertandingan terakhir mereka. Mereka harus menemukan cara untuk menghentikan lini serang Al Nassr yang produktif musim ini.

Al Nassr memenangi kedua pertemuan liga melawan Al Hazem musim lalu, termasuk kemenangan kandang 4-0 pada Februari. Berikut cara menyaksikan pertandingannya.

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