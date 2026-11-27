Cara menonton Al-Ettifaq vs Al Hilal dengan VPN

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Pratinjau pertandingan

Saudi Pro League - Pekan 13 28 Nov 2026 - 09.20 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Al-Ettifaq menjamu Al Hilal dalam laga Liga Pro Saudi di Stadion Prince Mohamed bin Fahd, Dammam. Pemuncak klasemen datang sebagai favorit kuat menghadapi tim yang berada di posisi ketujuh.

Tim asuhan Arthur Papas tampil tidak konsisten dalam beberapa pekan terakhir. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Al-Taawoun pada 31 Oktober dan menang 3-0 di kandang Al Kholood sepekan sebelumnya.

Kemenangan itu terjadi di tengah hasil yang juga mencakup kekalahan kandang 4-1 dari Al Ittihad. Al-Ettifaq meraih sejumlah hasil bagus, tetapi juga terpeleset dengan akibat yang merugikan. Disiplin pertahanan mereka masih menjadi tanda tanya.

Al Hilal asuhan Simone Inzaghi berada di puncak klasemen dan memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka. Mereka mengalahkan Al Fateh 2-0 pada 31 Oktober dan menang 3-2 di kandang Al Qadsiah.

Performa mereka di kompetisi kontinental kurang stabil. Al Hilal kalah 3-1 dari Al-Shamal di Liga Champions Asia Elite dan bermain imbang 2-2 melawan Neftchi Fargona pada 23 November.

Pertemuan sebelumnya dimenangi Al Hilal. Mereka menang 2-0 pada Februari, dan membantai Al-Ettifaq 5-0 di Dammam pada Oktober 2025.

Berikut semua yang perlu Anda ketahui tentang waktu kick-off, lokasi pertandingan, dan cara menyaksikan laga ini.

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