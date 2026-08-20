Beberapa jam sebelum debut resminya yang dinantikan, Real Madrid mendapati dirinya berhadapan dengan mimpi buruk lama yang sama, yang telah menghantui setiap pelatih pendahulu Jose Mourinho di kursi cadangan Santiago Bernabeu.

Tim Kerajaan itu secara resmi akan memulai musimnya pada Sabtu mendatang, 22 Agustus, dengan laga berat melawan Espanyol tepat pukul 21.30 malam. Namun, awal musim tampak terancam akibat celah yang belum tertutup meski berbagai pergerakan telah dilakukan di bursa transfer.

Krisis kronis di jantung pertahanan

Posisi bek tengah masih menjadi sakit kepala kronis di kubu Los Blancos, sebuah masalah yang pernah dirasakan Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, bahkan Alvaro Arbeloa, dan kini masalah itu beralih apa adanya kepada pelatih asal Portugal, Mourinho.

Pada musim panas lalu, pemain Austria David Alaba meninggalkan klub, dan manajemen menggantikannya dengan mendatangkan pemain Prancis Ibrahima Konate. Namun, langkah itu saja tidak cukup untuk menyelesaikan dilema yang disadari betul oleh Mourinho, hal yang menjelaskan kegigihannya dan permintaan berulangnya untuk mendatangkan seorang bek tengah tambahan sejak hari pertama ia mengemban tugas.

Dilema jelang Espanyol: hanya tiga nama

Masalah ini akan mencuat secara mencolok dalam laga melawan Espanyol, menurut "Mundo Deportivo", karena Mourinho hanya akan memiliki tiga bek yang siap di posisi bek tengah: pemain Jerman Antonio Rudiger, pemain muda Spanyol Dean Huijsen, dan pemain baru Konate.

Sementara pilihan lainnya sama sekali di luar perhitungan, karena Raul Asencio dan pemain Brasil Eder Militao absen akibat cedera. Pelatih asal Portugal itu juga tidak mengandalkan para bek dari akademi, sedangkan Militao akan absen untuk periode yang panjang ke depan.

Pertanyaan terbesar pun tetap ada: pasangan bek mana yang akan dipilih Mourinho untuk memimpin lini belakang melawan Espanyol? Data saat ini tidak memberikan ketenangan, karena Konate baru tampil dalam satu laga melawan Schalke 04 berdampingan dengan Huijsen. Meski penampilan Huijsen membaik dibandingkan awal-awalnya, ia masih menimbulkan banyak keraguan.

Adapun Rudiger, meski memiliki pengalaman yang besar, apa yang ditampilkannya selama masa persiapan justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Di tengah situasi ini, Real Madrid memasuki musim baru dengan lini pertahanan tengah yang lemah dan rentan, sehingga tantangan terbesar bagi Mourinho adalah bagaimana memperbaiki lini ini dan menyelamatkan awal musim, setidaknya dalam laga pembuka melawan Espanyol.