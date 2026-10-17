Hansi Flick, pelatih Barcelona, lebih dari sekali mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi seorang pelatih adalah menangani kondisi psikologis para pemain yang mendapatkan menit bermain lebih sedikit dari yang mereka harapkan, dan lini tengah menjadi sektor paling rumit dalam hal ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Flick menghadapi dilema di lini tengah setelah kembalinya Frenkie de Jong ke dalam hitungannya, karena pelatih asal Jerman itu kini memiliki 8 pemain yang bersaing hanya untuk 3 posisi.

Rodri, de Jong, Bernal, Gavi, Pedri, Fermin, Dani Olmo, dan Varinas bersaing untuk mengisi tiga posisi di lini tengah.

Sisi positif bagi pelatih Jerman itu adalah kemampuan banyak dari pemain tersebut untuk mengisi lebih dari satu posisi, karena mereka juga pernah bermain di lini depan pada beberapa pertandingan.

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Saat ini, Flick sepertinya telah menetapkan pilihannya untuk lini tengah ideal pada pertandingan-pertandingan tersulit, di mana Rodri, Pedri, dan Fermin Lopez berada di atas para pesaing lainnya, dengan Dani Olmo tetap diperhitungkan setelah ia masuk dalam persaingan yang sangat ketat dengan Fermin.

Flick juga berusaha menghindari munculnya kesan bahwa sulit bagi Olmo dan Fermin untuk tampil bersama dalam susunan pemain inti, karena itu ia menurunkan kedua pemain tersebut bersama-sama melawan Galatasaray.

Dani Olmo mengisi posisi false nine dan kembali membuktikan kemampuan besarnya dalam menciptakan peluang serta memudahkan tugas rekan-rekannya, namun ia masih belum mampu mencetak gol, karena gol terakhirnya tercatat pada bulan Maret lalu.

Akan menarik untuk dicermati peran apa yang akan diberikan Flick kepada Olmo saat menghadapi Real Betis, meski berbagai indikasi mengarah bahwa pemain itu akan memulai pertandingan dari bangku cadangan.

Sementara de Jong, hampir pasti akan memulai pertandingan sebagai pemain cadangan, setelah ia kembali masuk dalam skuat menyusul partisipasinya secara normal dalam latihan tim pada hari-hari terakhir.

Posisi de Jong

Flick mengakui kemarin bahwa ia telah mencoba menurunkan de Jong di posisi bek tengah dalam beberapa sesi latihan yang digelar dengan format lima lawan lima, namun sulit membayangkan pilihan ini berubah menjadi pendekatan yang diandalkan pelatih dalam jangka menengah atau panjang.

Pemain itu sendiri menegaskan lebih dari sekali bahwa ia tidak merasa terlalu nyaman di posisi tersebut, sambil menyebutkan bahwa bermain sebagai bek tengah hanyalah solusi darurat selama masanya bersama Ajax.

Kehadiran Rodri di dalam tim turut mengubah posisi de Jong di Barcelona, setelah sebelumnya pemain itu menjadi elemen utama dalam susunan pemain semua pelatih yang menangani tim. Sekarang, ia harus menghadapi situasi baru dan berupaya mengembalikan posisinya meski persaingan begitu berat.



