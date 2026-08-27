Babak demi babak dari kisah Julian Alvarez terus berlanjut, karena ia absen untuk hari kedua secara berturut-turut dari latihan timnya, Atletico Madrid, dengan alasan "sakit".

Alvarez absen dari latihan Atletico Madrid kemarin, Rabu, dua hari setelah masa istirahat yang diberikan kepada para pemain Los Rojiblancos.

Atletico Madrid mengawali perjalanan La Liga dengan kemenangan atas Malaga (2-0), lalu bermain imbang (2-2) menghadapi Villarreal, di Stadion Metropolitano.

Alvarez tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-66 dalam laga Atletico Madrid melawan Villarreal, dan disambut cemoohan dari para pendukung klubnya.

Absennya Alvarez dari latihan Atleti kian menambah polemik seputar masa depannya, yang akan ditentukan pada 1 September mendatang, begitu bursa transfer ditutup, dan diketahui di mana ia akan bermain musim ini.

Alvarez sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Atletico Madrid, saat membela timnas Argentina di Piala Dunia 2026, yang memicu kegusaran klub asal Madrid tersebut.

Barcelona dianggap sebagai tujuan utama penyerang Argentina itu di tengah keinginan besar dari klub Catalan tersebut untuk merekrutnya, tetapi di sisi lain Atletico Madrid masih mempertahankan jasanya dan menolak menjualnya kepada Blaugrana.

Sementara itu, surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa dengan semakin dekatnya waktu penutupan periode transfer musim panas dalam enam hari lagi, ketertarikan Arsenal terhadap pemain tersebut dianggap sebagai solusi potensial untuk dilema ini.

Atletico Madrid saat ini bersiap menjalani laga ketiga mereka di La Liga menghadapi Sevilla pada Sabtu mendatang, di Stadion Sanchez Pizjuan, dan masih belum pasti keikutsertaan Julian, setelah absennya dari latihan untuk hari kedua secara berturut-turut.

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