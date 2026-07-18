Saka masuk ke dalam daftar legendaris... dan membawa Prancis kembali ke masa 68 tahun yang lalu

Bintang Inggris Bukayo Saka tampil gemilang dengan mencetak hat-trick dalam kemenangan atas Prancis dengan skor 6-4 pada pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026.

Saka mencetak gol ketiga dan keempat untuk timnas Inggris pada menit ke-37 dan (45+1), sebelum mencetak gol ketiganya melalui tendangan penalti pada menit ke-87.

Jaringan statistik “Stats Foot” menyebutkan bahwa Saka menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick ke gawang Prancis di berbagai kompetisi, sejak Jeff Hurst, yang melakukannya bersama timnas Inggris dalam pertandingan persahabatan pada 12 Maret 1969.

Jaringan statistik Prancis tersebut menambahkan, “Saka juga menjadi pemain kedua yang mencetak hat-trick ke gawang Les Bleus di Piala Dunia, setelah legenda Pelé, yang melakukannya bersama Brasil pada 24 Juni 1958.”

Sementara itu, jaringan “Squawka” menyebutkan bahwa hanya empat pemain yang pernah mencetak hat-trick bersama timnas Inggris di Piala Dunia, yaitu Jeff Hurst (1966), Gary Lineker (1986), Harry Kane (2018), dan Bukayo Saka (2026).