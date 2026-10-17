Akibat kekalahan 0-1 itu, Si Kambing Jantan kini tak pernah menang dalam 16 laga tandang. Jika kembali gagal menang pada lawatan berikutnya (1 November melawan Union Berlin), FC akan menyamai rekor buruk mereka sendiri. Terakhir kali Köln melewati 17 pertandingan tandang beruntun tanpa meraih tiga poin adalah pada musim 2003/04, ketika klub itu tidak sekali pun menang di kandang lawan sepanjang musim dan akhirnya terdegradasi sebagai juru kunci klasemen.

Köln terakhir kali menang di Bundesliga pada 3 Oktober di bawah mantan pelatih Lukas Kwasniok (1-0 melawan TSG Hoffenheim). Situasi itu membuat El Mala khawatir. "Ini sangat berbahaya. Jika kami tidak meraih poin di laga tandang, akan sulit mengumpulkan cukup poin di liga secara keseluruhan," katanya kepada Sky. Meski begitu, penyerang muda itu tetap optimistis: "Namun, pada suatu saat kebuntuan ini akan pecah dan kami juga akan meraih poin di laga tandang. Ini hanya soal waktu."

Padahal, FC yang dihantam banyak cedera sempat hampir membawa pulang satu poin dari Frankfurt, sebelum Younes Ebnoutalib mencetak gol kemenangan bagi Eintracht yang tengah terpuruk pada menit ke-77. Tanpa dua penyerang yang cedera, Thijs Dallinga (26/robek ligamen silang) dan Ragnar Ache (28/robek serat otot), Köln akhirnya kekurangan daya gedor. El Mala, yang terpaksa dimainkan pelatih Rene Wagner sebagai penyerang nomor sembilan, termasuk di antara pemain yang menyia-nyiakan peluang menjanjikan.

Said El Mala: "Rasanya sungguh sangat menyakitkan"

"Kami mungkin memainkan babak terbaik kami musim ini, tetapi tidak mampu mendapatkan hasil yang pantas. Di belakang, kami berhasil menghalau semuanya dan lebih gigih dalam duel. Saya rasa Frankfurt sudah cukup kelelahan, jadi kami merasa optimistis saat turun minum. Lalu kami keluar dari ruang ganti dan Frankfurt tiba-tiba mungkin sedikit lebih gigih daripada kami atau mendapat tambahan motivasi," ujar El Mala dengan nada kecewa.

Namun, pemain berusia 20 tahun itu mengatakan bahwa "rasa frustrasi" belum melanda mereka: "Kami tetap memainkan pertandingan yang bagus. Bukan berarti kami datang ke sini lalu dihajar habis-habisan. Saya rasa kami membuat Frankfurt sangat kesulitan. Saya sendiri punya satu peluang yang mungkin seharusnya saya hadapi dengan sedikit lebih tenang. Mungkin saya terlalu terburu-buru. Namun, harus dipahami juga bahwa itu tidak mudah ketika saya berlari dari daerah pertahanan sendiri. Itulah hal-hal yang perlu saya perbaiki." Meski demikian, kekalahan di Frankfurt "sungguh sangat menyakitkan".

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Akankah FC Bayern membuat Köln mencatat rekor buruk baru?

El Mala juga membantah anggapan bahwa lini serang Köln terlalu bergantung kepadanya setelah perpanjangan kontraknya yang mengejutkan pada musim panas. "Tidak, sama sekali tidak. Menurut saya, mengatakan hal seperti itu juga omong kosong. Lagi pula, saya tidak bermain sendirian melawan sebelas pemain. Kesuksesan saya sejauh ini juga tidak mungkin terjadi tanpa tim. Karena itu, menurut saya omong kosong mengatakan hal seperti itu. Kami bermain sebagai tim di sini, bukan sebagai pemain individu. Saya rasa itu juga terlihat," tegasnya.

Akhir pekan depan, Köln bisa menebus kekalahan itu dalam laga kandang melawan FC Schalke 04, sebelum bertandang ke Berlin. Uniknya, beberapa hari sebelumnya mereka lebih dulu berhadapan dengan Si Besi di Rheinenergiestadion dalam ajang DFB-Pokal. Namun, jika Köln kembali gagal menang saat bertemu lagi di Bundesliga, FC terancam melampaui rekor buruk mereka sendiri. Seusai jeda internasional, mereka justru harus bertandang ke markas FC Bayern Munich pada 20 November.



